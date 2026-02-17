نچیروان بارزانی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت.

متن پیام

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را صمیمانه به مسلمانان کوردستان، عراق و جهان تبریک می‌گویم. امیدوارم که فرا رسیدن این ماه مبارک، موجب خیر و برکت و ثبات برای مردم کوردستان و سراسر منطقه شود.

بیایید این مناسبت دینی را به فرصتی برای تعمیق روحیه گذشت، همگرایی و همزیستی که همواره هویت زیبای کوردستان بوده است، تبدیل کنیم.

از خداوند متعال می‌خواهیم که این ماه مبارک سرآغازی برای پایان دادن به رنج و مشکلات باشد و پیام صلح و همگرایی در سراسر جهان منتشر شود.

ماه رمضان بر همه مبارک باد، هر سال در خیر و خوشی باشید.

نچیروان بارزانی

رئیس اقلیم کوردستان

ب.ن