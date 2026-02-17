نچیروان بارزانی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت
اربیل (کوردستان۲۴) – نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت.
متن پیام
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را صمیمانه به مسلمانان کوردستان، عراق و جهان تبریک میگویم. امیدوارم که فرا رسیدن این ماه مبارک، موجب خیر و برکت و ثبات برای مردم کوردستان و سراسر منطقه شود.
بیایید این مناسبت دینی را به فرصتی برای تعمیق روحیه گذشت، همگرایی و همزیستی که همواره هویت زیبای کوردستان بوده است، تبدیل کنیم.
از خداوند متعال میخواهیم که این ماه مبارک سرآغازی برای پایان دادن به رنج و مشکلات باشد و پیام صلح و همگرایی در سراسر جهان منتشر شود.
ماه رمضان بر همه مبارک باد، هر سال در خیر و خوشی باشید.
نچیروان بارزانی
رئیس اقلیم کوردستان
ب.ن