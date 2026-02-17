1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سرکنسول بریتانیا و سرکنسول آمریکا در اربیل، در پیام‌های جداگانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفتند.

امروز سه‌شنبه ۱۷ فوریه، اندرو بیزلی، سرکنسول بریتانیا در اربیل، با انتشار ویدئویی که حضور او را در قلعه باستانی اربیل نشان می‌دهد، به زبان کوردی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت و در پیام خود بر همزیستی تاکید کرد.

وندی گرین، سرکنسول آمریکا در اربیل نیز با انتشار ویدئویی که او را در مسجد جلیل خیاط، بزرگترین مسجد اربیل نشان می‌دهد، ضمن اینکه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت، این ماه را ماه همگرایی و همراهی توصیف کرد. او همچنین بر شراکت عمیق بین اقلیم کوردستان و آمریکا و تداوم کار مشترک تاکید کرد.

ب.ن