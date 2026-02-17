1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نائب‌رئیس مجلس نمایندگان عراق، نحوه رای‌گیری برای واگذاری سمت ریاست ستاد کل ارتش عراق در مجلس را «نقض قانون» دانست و گفت که در خصوص آن به دادگاه شکایت می‌کنند.

سه‌شنبه ۱۷ فوریه، فرهاد اتروشی، نائب‌رئیس مجلس نمایندگان عراق، در بیانیه‌ای به نشست امروز مجلس نمایندگان واکنش شدید نشان داد و نحوه رای‌گیری برای واگذاری سمت ریاست ستاد کل ارتش عراق را «نقض قانون» دانست و گفت که موضوع را به دادگاه ارجاع می‌دهند.

او در بیانیه نوشته است:«با توجه به اینکه عراق و منطقه در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند، با این اقدام رئیس مجلس اوضاع بیشتر آشفته می‌شود، در روند رای‌گیری برای برخی سمت‌های ویژه، به طور مشکوکی تعجیل شده است.»

او توضیح می‌دهد:«قبل از برگزاری نشست امروز مجلس، ریاست مجلس در نشستی دستور کار را اصلاح اساسنامه داخلی و تنظیم کمیسیون‌ها اعلام کرد، اما متاسفانه بدون اعلام قبلی، موضوع سمت‌های حساس از جمله ریاست ستاد کل ارتش را به رای گذاشت و به سرعت رای‌گیری کرد. این اقدام ابهام‌های زیادی برای ما و جوامع دیگر ایجاد کرده است.»

فرهاد اتروشی این اقدام را «نقض آشکار ماده ۹ قانون اساسی و ماده ۳۷ اساسنامه داخلی» دانست و گفت که اصول شراکت میهنی، توازن و توافق سیاسی را پایمال می‌کند و به هیچ وجه قابل قبول نیست.

نائب‌رئیس مجلس، تاکید کرد:«از دید ما این رای‌گیری از نظر قانونی و اداری اثرگذار نیست و تمام راهکارهای قانونی از جمله ارجاع به دادگاه را در برابر آن در پیش می‌گیریم.»

در نشست امروز مجلس نمایندگان عراق، عبدالامیر یارالله که پیش از این سمت سرپرست ستاد کل ارتش را داشت به عنوان رئیس ستاد انتخاب شد، در حالیکه این سمت بر اساس توافقات، سهم بلوک کورد است.

ب.ن