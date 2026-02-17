پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به دبیرکل جنبش تغییر
اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی، انتخاب دبیرکل جدید جنبش تغییر و انتخاب اعضای شورای میهنی جدید آن جنبش را تبریک گفت.
متن پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به دبیرکل جنبش تغییر
به نام خداوند بخشنده و مهربان
جناب دانا احمد مجید، دبیرکل جنبش تغییر
به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان دبیرکل جنبش تغییر و انتخاب اعضای شورای میهنی جنبش شما، به شما و اعضای شورای میهنی و تمام اعضا و هواداران جنبش تغییر تبریک میگویم. امیدوارم انتخاب رهبری جدید جنبش تغییر در راستای خدمت به روند سیاسی و منافع عالی مردم کوردستان و همگرایی بین جهات سیاسی باشد.
برای شما آرزوی موفقیت میکنم
مسعود بارزانی
۱۷ فوریه ۲۰۲۶
ب.ن