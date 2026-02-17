21 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی، انتخاب دبیرکل جدید جنبش تغییر و انتخاب اعضای شورای میهنی جدید آن جنبش را تبریک گفت.

متن پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به دبیرکل جنبش تغییر

به نام خداوند بخشنده و مهربان

جناب دانا احمد مجید، دبیرکل جنبش تغییر

به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان دبیرکل جنبش تغییر و انتخاب اعضای شورای میهنی جنبش شما، به شما و اعضای شورای میهنی و تمام اعضا و هواداران جنبش تغییر تبریک می‌گویم. امیدوارم انتخاب رهبری جدید جنبش تغییر در راستای خدمت به روند سیاسی و منافع عالی مردم کوردستان و همگرایی بین ‌جهات سیاسی باشد.

برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم

مسعود بارزانی

۱۷ فوریه ۲۰۲۶

ب.ن