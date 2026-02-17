پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به اتحادیه دانشجویان و جوانان دموکرات کوردستان

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی، در هفتادوسومین سالگرد تاسیس اتحادیه دانشجویان و جوانان دموکرات کوردستان، پیامی منتشر کرد.

متن پیام پرزیدنت بارزانی به مناسبت هفتادوسومین سالگرد تاسیس اتحادیه دانشجویان و جوانان دموکرات کوردستان

به نام خداوند بخشنده و مهربان

به مناسبت هفتادوسومین سالگرد تاسیس اتحادیه دانشجویان و جوانان دموکرات کوردستان، صمیمانه‌ترین تبریک خود را به دبیر و اعضای دبیرخانه و تمام جوانان و دانشجویان عزیز کوردستان ابلاغ می‌کنم و برای آنها موفقیت روزافزون آرزو می‌کنم.

اتحادیه دانشجویان و جوانان دموکرات کوردستان در قیام‌های ایلول و گُلان و قیام ۱۹۹۱ و دوره‌های دیگر، محل تربیت مبارزان و میهن‌پروران و کادرهای توانمند بوده و همواره نقش خود را در حمایت از نیروی پیشمرگ و مبارزات جنبش‌ رهایی‌بخش کوردستان به نحو احسن ایفا کرده است و فداکاری کرده‌اند.

وظیفه سازمان دانشجویان و جوانان در تمام شرایط و مراحل، پایبندی به ارزش‌های متعالیِ خط مشی کوردستانی است، به طوری که از طریق گسترش آگاهی میهنی و اعتماد به نفس ملی در جامعه، به اهداف متعالی مردم کوردستان خدمت کند.

همواره موفق باشید و در خیر و خوشی بمانید

مسعود بارزانی

۱۸ فوریه ۲۰۲۶

ب.ن