54 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز چهارشنبه ۱۸ فوریه، مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، به مناسبت سالگرد تاسیس اتحادیه دانشجویان و جوانان دموکرات کوردستان، از دفتر دبیرخانه این اتحادیه بازدید کرد و از سوی دبیر و اعضای دفتر دبیرخانه مورد استقبال قرار گرفت.

معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان در سخنانی به مناسبت ۷۳مین سالگرد تاسیس این اتحادیه، صمیمانه به دبیر و اعضای دفتر دبیرخانه و همه اعضای اتحادیه دانشجویان و جوانان دموکرات کوردستان تبریک گفت.

مسرور بارزانی، اظهار داشت:«اعضای این سازمان همیشه ثابت کرده‌‌اند که سرمایه بزرگ حزب هستند و این سازمان مبارز، مرکزی برای رشد اکثر کادر رهبری پارت دموکرات بوده و نقش موثری در جنبش رهایی‌بخش مردم کوردستان و دفاع از حقوق مردم کوردستان داشته‌ است.»

معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، گفت:«امیدواریم که اتحادیه دانشجویان و جوانان کوردستان در دوره کنونی نیز در رشد جوانان ما و گسترش آگاهی ملی و اندیشه میهن‌پروری در بین جوانان و دانشجویان نقشی موثر ایفا کند.»

ب.ن





