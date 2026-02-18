پرزیدنت بارزانی از کاردار سفارت آمریکا در عراق استقبال کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – بارگاه بارزانی از دیدار پرزیدنت بارزانی و کاردار سفارت آمریکا در عراق خبر داد.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد:«روز چهارشنبه ۱۸ فوریه، در پیرمام، پرزیدنت مسعود بارزانی از جناب جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق استقبال کرد.»

بر پایه بیانیه «در این دیدار کاردار سفارت آمریکا در عراق تاکید کرد که آمریکا از اقلیم کوردستان در چارچوب عراق حمایت می‌کند و همچنین به نقش پرزیدنت بارزانی در روند سیاسی عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون و در آینده نیز با دیده احترام می‌نگرد. وی افزود که کشورش خواستار شراکت راهبردی با عراق و اقلیم کوردستان است و ضروری است که عراق خود تصمیم‌گیری کند و منافع خود را بر منافع دیگران ترجیح دهد تا آمریکا بتواند روابطش را با عراق توسعه دهد.»

بیانیه می‌افزاید «در این دیدار پرزیدنت بارزانی تاکید کرد که همیشه خواستار حاکمیت قانون در عراق و مبنا قرار دادن اصول شراکت و توازن و توافق در روابط میان اقلیم و بغداد بوده‌‌اند و در نظر گرفتن این اصول در دولت آینده عراق را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد که قانون اجرا شود و رفتارهای نامناسب که در خصوص بودجه و مسائل دیگر با مردم کوردستان صورت می‌گیرند، پایان یابند. پرزیدنت بارزانی اظهار داشت که لازم است عراق خود تصمیم‌گیری کند و با همسایگانش روابطی متوازن داشته باشد.»

در پایان بیانیه آمده است «اوضاع سوریه و روند سیاسی اقلیم کوردستان از دیگر موضوع‌های مورد بررسی در این دیدار بودند.»

ب.ن