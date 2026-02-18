۶ رهبر شیعه حمایت خود را پس گرفتند

1 ساعت پیش

عضو دفتر سیاسی جنبش صادقون از کاهش شدید حمایت‌ها از نوری مالکی خبر داد و تأکید کرد که چارچوب هماهنگی شیعیان ناچار به تغییر نامزد نخست‌وزیری است.

روز چهارشنبه ۱۸ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۲۹ بهمن ۱۴۰۴)، حسین شیحانی، عضو دفتر سیاسی جنبش صادقون در گفت‌وگو با «کوردستان۲۴» اعلام کرد که تا این لحظه شش تن از رهبران برجسته‌ی چارچوب هماهنگی به طور کامل از حمایت نوری مالکی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق دست کشیده‌اند و دیگر تحت هیچ شرایطی از او پشتیبانی نمی‌کنند.

شیحانی با تأکید بر اینکه دامنه‌ی مخالفت‌ها با مالکی رو به گسترش است، افزود: «یک رهبر دیگر نیز در حال پیوستن به جبهه‌ی مخالفان است. حتی در درون ائتلاف دولت قانون نیز برخی نمایندگان و جریان‌ها حمایت خود را از رهبرشان کاهش داده‌اند.»

به گفته‌ی این مقام سیاسی، شمار کرسی‌های جریان‌های شیعی مخالف نامزدی نوری مالکی اکنون به دو سوم کل کرسی‌های چارچوب هماهنگی رسیده است.

در حال حاضر چارچوب هماهنگی با دو گزینه‌ی مشخص روبه‌روست: نخست اینکه نوری مالکی شخصاً کناره‌گیری کند، و دوم اینکه با یک تصمیم جمعی درون‌گروهی، نامزدی او لغو شود.

عضو دفتر سیاسی جنبش صادقون در این‌باره تصریح کرد: «ما ناچاریم نامزد خود را تغییر دهیم و تنها همین دو گزینه را پیش رو داریم؛ چرا که این تصمیم با خواست کورد و اهل سنت نیز همسو است. آن‌ها تمایلی ندارند برخلاف پیام دونالد ترامپ گام بردارند و این حق طبیعی آن‌هاست.»

شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در تاریخ ۲۷ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۷ بهمن ۱۴۰۴) در پیامی هشدار داده بود که در صورت بازگشت نوری مالکی به قدرت، واشنگتن کمک‌های خود به عراق را قطع خواهد کرد.