رئیس جمهور ترکیه: از گام‌هایی که تاکنون برای یگانگی و ادغام نیروهای کورد در ساختار دولت سوریه برداشته شده، رضایت داریم

3 ساعت پیش

رئیس‌جمهور ترکیه با اعلام موضع جدید آنکارا در خصوص آینده‌ی نیروهای کورد در سوریه، از روند ادغام «نیروهای دموکراتیک سوریه» (هـ.س.د) در نهادهای دولتی این کشور استقبال کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، امروز چهارشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ بهمن ۱۴۰۴) در مسیر بازگشت از اتیوپی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «ترکیه از گام‌هایی که تاکنون برای یگانگی و ادغام نیروهای کورد در ساختار دولت سوریه برداشته شده، رضایت دارد.»

رئیس‌جمهور ترکیه ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌های حاصل‌شده در این زمینه، خاطرنشان کرد که این تحولات در پی توافق آتش‌بسی صورت گرفته است که اواخر ماه گذشته با میانجی‌گری و حمایت ایالات متحده‌ی آمریکا میان طرفین به امضا رسید.

اردوغان با اشاره به نظارت دقیق کشورش بر این روند افزود: «آنکارا برای تضمین ثبات در منطقه، دستورالعمل‌های لازم را در خصوص چگونگی اجرای این توافق ارائه خواهد داد.»

از سوی دیگر، مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل نیروهای دموکراتیک سوریه، روز سه‌شنبه بر ضرورت یکپارچه‌سازی تمام نهادهای «اداره‌ی خودگردان» با ساختارها و مؤسسات دولت سوریه تأکید کرد. عبدی تصریح کرد که این اقدام تنها مختص به جامعه‌ی کورد نیست، بلکه فرایندی فراگیر برای تمامی طیف‌های منطقه است. وی همچنین یادآور شد که دستیابی به ادغام کامل اداری و نهادی، پروسه‌ای پیچیده و نیازمند زمان است.

این تغییر در رویکرد ترکیه و تفاهمات جدید میان طرفین که تحت نظارت بین‌المللی انجام می‌شود، به عنوان مرحله‌ای تازه در بحران سوریه و روابط میان نیروهای کوردی و دولت مرکزی دمشق ارزیابی می‌شود.