مسئول هیئت کارگزار دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان تأکید کرد که معرفی نوری مالکی تصمیم جریان‌های شیعه بوده است

2 ساعت پیش

فازل میرانی، مسئول هیئت کارگزار دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، روز چهارشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ بهمن ۱۴۰۴) در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه‌ی کوردستان ۲۴، مواضع حزب خود را در خصوص تشکیل دولت عراق و نامزدهای پست‌های کلیدی تشریح کرد.

میرانی در پاسخ به پرسشی درباره‌ی نامزدی نوری مالکی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق اظهار داشت: «پارت دموکرات کوردستان مالکی را کاندید نکرده است؛ بلکه نامبرده از سوی خودِ نیروهای شیعه نامزد شده است. متأسفانه این موضوع در رسانه‌ها به‌گونه‌ای بازتاب داده شده که گویا نامزدی او پیشنهاد پارت دموکرات بوده است.»

وی همچنین در خصوص توافق بر سر کرسی ریاست‌جمهوری عراق و پیچیدگی‌های سیاسی موجود، به نقش شخصیت‌های سیاسی اشاره کرد و گفت: «اگر مردان نیک و خردمند در میدان حضور داشته باشند، هیچ مشکل و مسئله‌ای نیست که قابل حل نباشد.»