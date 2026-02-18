20 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، امروز پنجشنبه ۱۹ فوریه به مدیران شرکت‌های فناوری در مورد خطرات هوش مصنوعی هشدار داد و گفت که آینده آن را نمی‌توان به «هوس‌های چند میلیاردر» واگذار کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در اجلاس جهانی هوش مصنوعی در هند، از شرکت‌های بزرگ فناوری خواست تا از ایجاد یک صندوق جهانی ۳ میلیارد دلاری برای تضمین دسترسی آزاد به این فناوری در حال پیشرفت برای همه حمایت کنند.

او گفت:«هوش مصنوعی باید متعلق به همه باشد.»

وی افزود: «آینده هوش مصنوعی را نمی‌توان توسط تعداد انگشت‌شماری از کشورها تعیین کرد، یا به هوس‌های چند میلیاردر واگذار کرد.» همچنین هشدار داد که جهان در معرض خطر تشدید نابرابری قرار دارد، مگر اینکه اقدامات فوری انجام شود.

گوترش گفت:«اگر از هوش مصنوعی به درستی استفاده شود، می‌تواند پیشرفت‌های پزشکی را تسریع کند، فرصت‌های یادگیری را گسترش دهد، امنیت غذایی را تقویت کند، اقدامات آب و هوایی و آمادگی در برابر بلایا را تقویت کند و دسترسی به خدمات عمومی حیاتی را بهبود بخشد.»

او تاکید کرد:«اما همچنین می‌تواند نابرابری را تشدید کند، تعصب را تقویت کند و آسیب‌ها را تشدید کند.»

سازمان ملل متحد یک نهاد مشاوره علمی هوش مصنوعی تأسیس کرده است تا به کشورها در تصمیم‌گیری در مورد این فناوری کمک کند.

گوترش هشدار داد که مردم باید در برابر سوءاستفاده محافظت شوند و «هیچ کودکی نباید بدون نظارت سوژه آزمایشی هوش مصنوعی باشد.»

او بر ایجاد موانع جهانی برای تضمین نظارت و پاسخگویی و ایجاد «صندوق جهانی هوش مصنوعی» برای تأمین ظرفیت‌های اولیه تأکید کرد.

او در این کنفرانس که رهبران کشورها و مدیران عامل شرکت‌های فناوری از جمله سم آلتمن از OpenAI و ساندار پیچای از گوگل در آن حضور داشتند، گفت:«هدف ما 3 میلیارد دلار است. این کمتر از یک درصد از درآمد سالانه یک شرکت فناوری است. هزینه کمی برای انتشار هوش مصنوعی که به نفع همه، از جمله مشاغلی است که هوش مصنوعی را می‌سازند.»

او گفت بدون سرمایه‌گذاری، «بسیاری از کشورها از عصر هوش مصنوعی خارج خواهند شد» که این امر شکاف‌های جهانی را تشدید می‌کند.

او همچنین هشدار داد که با افزایش تقاضا برای انرژی و آب در نتیجه توسعه هوش مصنوعی، مراکز داده باید به جای «انتقال هزینه‌ها به جوامع آسیب‌پذیر»، به انرژی پاک روی آورند.

ای‌اف‌پی/ب.ن