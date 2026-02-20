فرودگاه بینالمللی اربیل: پروازهای مسافری طبق روال معمول ادامه دارند
اربیل (کوردستان۲۴) – مدیر فرودگاه بینالمللی اربیل، اعلام کرد که پروازهای مسافری طبق روال معمول در این فرودگاه انجام میشوند و فقط در برخی مسیرها پروازها به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شدهاند.
امروز جمعه ۲۰ فوریه، احمد هوشیار، مدیر فرودگاه بینالمللی اربیل، به کوردستان۲۴ گفت: به دلیل شرایط نامساعد جوی در چند کشور، برخی خطوط هوایی پروازهای مسافری خود را لغو کردهاند و لغو پروازها دلیل دیگری ندارد.
از طرفی دیگر لاوند مَموندی، مدیر اجرایی شرکت فلای اربیل، به کوردستان۲۴ گفت: پروازهای ما طبق روال معمول ادامه دارند و هیچ پروازی را لغو نکردهایم.
این در حالی است که فرودگاه وین، پایتخت اتریش، به دلیل بارش شدید برف که موجب قطعی برق و توقف تردد در این کشور شده، تمامی پروازهای خود را لغو کرده است و در نتیجه بیش از ۲۳۰ پرواز مسافری با اختلال مواجه شدهاند.
ب.ن