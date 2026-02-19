آمریکا دو شرکت‌ ازبکستانی را به دلیل دست داشتن در «مهاجرت غیرقانونی» تحریم کرد

36 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – ایالات متحده آمریکا در رابطه با یک شبکه مهاجرت غیرقانونی، تحریم‌هایی را علیه مقامات شرکت‌های تسهیل ویزا در ازبکستان، اعلام کرد. در حالی که رئیس‌جمهور ازبکستان برای شرکت در جلسه "هیئت شورای صلحِ" رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در واشنگتن بود.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که واشنگتن "اقداماتی را برای اعمال محدودیت‌های ویزا برای افرادی در ازبکستان که آگاهانه مهاجرت غیرقانونی به کشورمان را تسهیل می‌کنند، انجام داده است."

این وزارتخانه بدون ذکر نام آنها گفت که این ممنوعیت ویزا شامل مدیران و مقامات ارشد دو شرکت تسهیل ویزا مستقر در این کشور آسیای مرکزی می‌شود.

وزارت امور خارجه اعلام کرد که این شرکت‌ها خدمات مسافرتی برای ورود غیرقانونی مهاجران به ایالات متحده ارائه می‌دادند.

این وزارتخانه آنها را به تسهیل سفر "از طریق فرودگاه‌ها و از طریق مرزها به نقاط ترانزیت در آمریکای مرکزی" متهم کرد.

بیانیه تأکید کرده است که واشنگتن "هیچ تلاشی برای تضعیف امنیت ملی یا قوانین مهاجرت ما را تحمل نخواهد کرد."

اعلام این تحریم‌ها در حالی صورت گرفت که شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان، روز پنجشنبه در نشست افتتاحیه «هیئت صلح» ترامپ در واشنگتن شرکت کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن