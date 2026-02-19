سخنگوی دَمپارتی خواستار رفع ممنوعیت زبان کوردی در ترکیه شد
اربیل (کوردستان۲۴) – سخنگوی حزب دموکراسی و برابری خلقها، در آستانه روز جهانی زبان مادری خواستار رفع ممنوعیت زبان کوردی در ترکیه شد.
عایشهگُل دوغان، سخنگوی حزب دموکراسی و برابری خلقها (دَمپارتی) در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: موضع ما درباره حفظ زبان کوردی روشن است، باید موانع پیش روی آزادی زبان کوردی در ترکیه رفع شوند و ممنوعیت بهکارگیری زبان مادری، پایان یابد.
وی افزود: ضروری است که ترکیه از اختلافات دوری کند، زیرا ممنوعیت زبان مادری با حفظ حقوق و آزادیها مطابقت ندارد. اگر فعالیت مردم کورد و زبان کوردی ممنوع نمیشد، وضعیت فعلی ایجاد نمیشد. بنابراین لازم است برای به رسمیت شناختن زبان کوردی در ترکیه تلاش شود، این خواست میلیونها انسان است.
سازمان یونسکو ۲۱ فوریه هر سال را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرده است و این مناسبت به طور سالانه در ترکیه و شمال کوردستان با برگزاری تجمعات و فعالیتهای مختلف گرامی داشته میشود و مردم از دولت میخواهند که زبان کوردی را به رسمیت بشناسد.
ب.ن