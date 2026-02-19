کییف میگوید طرح روسیه برای ترور مقامات ارشد اوکراین را خنثی کرده است
اربیل (کوردستان۲۴) – کییف امروز جمعه ۲۰ فوریه، اعلام کرد که 10 نفر در اوکراین و مولداوی به ظن برنامهریزی برای ترور چهرههای سیاسی ارشد اوکراین به دستور مسکو، دستگیر شدهاند.
به گفته دادستان کل اوکراین به افراد دستگیر شده، وعده پرداخت تا 100 هزار دلار داده شده است.
کییف پیش از این روسیه را که چهار سال پیش به اوکراین حمله کرد، به توطئه برای ترور چندین مقام ارشد، از جمله ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور و رئیس سرویس اطلاعاتی اوکراین متهم کرده است.
روسلان کراوچنکو، دادستان کل اوکراین، در بیانیهای گفت:«در چارچوب بخشی از فعالیت یک تیم تحقیقاتی مشترکِ تشکیل شده از مأموران اوکراین و مولداوی، یک گروه سازمانیافته که در حال زمینهسازی برای قتل شهروندان و خارجیهای شناختهشده در اوکراین بود، کشف و شناسایی شده است.»
کراوچنکو گفت که مأموران اجرای قانون 20 مورد جستجو در سراسر کشور انجام داده و طی آن پول، سلاح، مواد منفجره و اسناد ارتباط با گردانندگان روسی را ضبط کردهاند.
در این بیانیه آمده است که هفت نفر در اوکراین در جریان این حملات دستگیر شدند و سه نفر دیگر - از جمله سازماندهنده اصلی - در مولداوی دستگیر شدند.
مولداوی پیش از این در بیانیهای، تحقیقات مشترک در مورد توطئهای با هدف «حذف فیزیکی چندین چهره شاخص در اوکراین» را تأیید کرده است. مسکو تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است.
کیيف فقط نام یکی از مقاماتی را که مورد هدف مظنونان بوده، فاش کرده است، و او آندری یوسوف است که در ارتباطات استراتژیک برای ارتش اوکراین کار میکند و تبادل زندانیان با روسیه را هماهنگ میکند.
کراوچنکو افزود: «طرف روسی به عاملان تا ۱۰۰ هزار دلار وعده داده و این مبلغ به شهرت و نفوذ فرد مورد هدف بستگی داشته است.»
مسکو اوکراین را به برنامهریزی برای قتل چندین چهره برجسته نظامی و سیاسی، هم در داخل روسیه و هم در بخش تصرف شده اوکراین توسط روسیه، متهم کرده است.
اوکراین علنا مسئولیت برخی از این قتلها را بر عهده گرفته است.
ایافپی/ب.ن