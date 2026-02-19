گابریل سوما: ترامپ میخواهد آمریکا تنها قدرت تصمیمگیرنده در سراسر منطقه باشد
اربیل (کوردستان۲۴) – گابریل سوما، عضو گروه مشاوران دونالد ترامپ، اعلام کرد که هدف اصلی «هیئت صلح» تضمین ثبات در خاورمیانه است و ابتدا از غزه شروع میکنند که به گفته او بازسازی غزه به ۷۰ میلیارد دلار نیاز دارد.
گابریل سوما در مصاحبه اختصاصی با کوردستان۲۴ گفت: غزه در اثر جنگ کاملا ویران شده و از هرگونه خدمات بیبهره است، بنابراین آبادسازی این شهر در اولویت هیئت صلح قرار خواهد گرفت. ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری به غزه علاقه داشت و حال میخواهد غزه را به یک شهر پیشرفته مانند نیویورک یا شیکاگو تبدیل کند، زیرا غزه از بهترین نقاط جهان است و مردم آن شایسته رفاه هستند.
مشاور ترامپ گفت: توقف جنگ در غزه، کلید برقراری صلح در تمام منطقه است. دونالد ترامپ تاکنون توانسته است هشت جنگ را در جهان متوقف کند.
او تأکید کرد: جهان بین ابرقدرتها تقسیم شده است، اما آمریکا اجازه نمیدهد هیچ کشوری در امور خاورمیانه دخالت کند. رئیسجمهور ترامپ میخواهد آمریکا تنها قدرت تصمیمگیرنده و موثر در سراسر منطقه باشد.
