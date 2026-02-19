گوترش: هدف هیئت سازمان ملل متحد «کنترل انسانی» هوش مصنوعی است

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، امروز جمعه ۲۰ فوریه، خواستار «هیاهوی کمتر و ترس کمتر» در مورد هوش مصنوعی شد و گفت که یک هیئت کارشناسی جدید با هدف «تبدیل کنترل انسانی به یک واقعیت فنی» تشکیل شده است.

گوترش گفت که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۴۰ عضو پیشنهادی برای این گروه، به نام هیئت علمی بین‌المللی مستقل هوش مصنوعی، را تأیید کرده است.

او در اجلاس تأثیر هوش مصنوعی در دهلی نو گفت:«حکمرانی مبتنی بر علم مانعی برای پیشرفت نیست» بلکه می‌تواند آن را «ایمن‌تر، عادلانه‌تر و به طور گسترده‌تری همرسانی» کند. «پیام ساده است: هیاهوی کمتر، ترس کمتر. حقایق و شواهد بیشتر.»

این نهاد مشورتی - که قصد دارد برای هوش مصنوعی همان نقشی را داشته باشد که هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (IPCC) برای گرمایش جهانی دارد - در ماه اوت ایجاد شد.

انتظار می‌رود اولین گزارش آن به موقع برای گفت‌وگوی جهانی سازمان ملل متحد در مورد حکومت هوش مصنوعی در ماه ژوئیه منتشر شود.

هدف این برنامه کمک به دولت‌ها در بحث هوش مصنوعی است، چرا که این فناوریِ به سرعت در حال تکامل، نگرانی‌های جهانی را در مورد از دست دادن شغل، اطلاعات نادرست و سوءاستفاده آنلاین و سایر مشکلات برانگیخته است.

گوترش این ماه فهرستی از متخصصانی را که برای خدمت در پنل هوش مصنوعی سازمان ملل پیشنهاد داده بود، ارائه داد.

این افراد شامل ماریا رسا، روزنامه‌نگار و برنده جایزه صلح نوبل از فیلیپین، و یوشوا بنگیو، پیشگام هوش مصنوعی کانادایی، بودند.

گوترش امروز جمعه گفت: «نوآوری هوش مصنوعی با سرعت نور در حال حرکت است - از توانایی جمعی ما برای درک کامل آن - چه برسد به مدیریت آن - پیشی می‌گیرد. ما به سوی ناشناخته‌ها پیش می‌رویم.»

او گفت: «هدف ما این است که کنترل انسانی را به یک واقعیت فنی تبدیل کنیم - نه یک شعار. این امر مستلزم نظارت معنادار انسانی در هر تصمیمِ مهم است» و «مستلزم پاسخگویی شفاف است - بنابراین مسئولیت هرگز به یک الگوریتم واگذار نمی‌شود.»

ای‌اف‌پی/ب.ن