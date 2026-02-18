روسیه: امشب ۱۱۳ پهپاد اوکراینی را منهدم کردیم
اربیل (کوردستان۲۴) – مقامات روسیه امروز پنجشنبه ۱۹ فوریه، اعلام کردند که نیروهای آنها ۱۱۳ پهپاد اوکراینی را در طول شب منهدم کردهاند که برخی از آنها یک پالایشگاه نفت در شمال غربی را هدف قرار دادهاند که منجر به آتشسوزی در یک مخزن ذخیرهسازی شده است.
طرفین روز چهارشنبه مذاکرات دو روزه با میانجیگری ایالات متحده در ژنو را به پایان رساندند و تلاش کردند تا برای پایان دادن به چهار سال جنگ به توافق دست یابند.
دو طرف این جلسه را "دشوار" توصیف کردند و هیچ پیشرفتی اعلام نشد.
وزارت دفاع روسیه در بیانیهای اعلام کرد که در طول شب چهارشنبه، نیروهای روسی "۱۱۳ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند."
میخائیل ودرنیکوف، فرماندار منطقهای، در بیانیهای گفت که یکی از حملات پهپادی، یک پالایشگاه نفت در ولیکیه لوکی در حدود ۵۰۰ کیلومتری غرب مسکو را هدف قرار داد و باعث "آتشسوزی در یک مخزن ذخیرهسازی نفت" شد.
وی افزود که طبق گزارشهای اولیه، این حمله هیچ آسیبی به غیرنظامیان یا کارکنان پالایشگاه وارد نکرده است.
اوکراین که خود در چهار سال گذشته تقریباً هر روز هدف بمبارانهای روسیه قرار گرفته، حملات تلافیجویانهای را علیه پالایشگاههای نفت و زیرساختهای بندری و انرژی روسیه انجام داده است.
ایافپی/ب.ن