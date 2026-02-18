فاکسنیوز: آمریکا نقشه فرار ۶ هزار زندانی داعشی را خنثی کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – شبکه آمریکایی فاکسنیوز در گزارشی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در یک عملیات امنیتی - نظامی، تلاش برای فرار حدود شش هزار زندانی وابسته به داعش از زندانهای سوریه را خنثی کردهاند.
بر پایه گزارش به نقل از یک مقام امنیتی بلندپایه ایالات متحده، نیروهای آمریکایی توانستهاند در چند هفته زندانیان را از سوریه به مکانی امن در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بغداد منتقل کنند. این اقدام پس از درگیری بین نیروهای سوریه دموکراتیک و ارتش سوریه، انجام شد.
مقام آمریکایی تلاش برای فرار حدود شش هزار زندانی وابسته به داعش را خطری بزرگ توصیف کرده و گفته است: «اگر این افراد که خطرناکترین اعضای داعش هستند، فرار میکردند، وضعیت منطقه و جهان در عرض ۲۴ ساعت متحول میشد.»
او تأکید کرده که دولت عراق برای جلوگیری از تکرار تهدیدات داعش در خاک خود، این موضوع را با حساسیت پیگیری کرده است.
در گزارش فاکسنیوز آمده است که اردوگاه الهول، محل نگهداری اعضا و خانوادههای داعش، در حال حاضر تحت نظارت دولت سوریه است و مقامات غرب کوردستان نگرانی خود را از احتمال آزادی یا رهاسازی آنها اعلام کردهاند، احتمالی که برای منطقه یک تهدید جدی به شمار میآید.
گزارش تأکید کرده است که اداره تحقیقات فدرال (اف.بی.آی)، در حال ثبت اطلاعات بیومتریک زندانیان وابسته به داعش است و زمینه محاکمه آنها را فراهم میکند.
بر پایه آمار منتشر شده تاکنون از مجموع هفت هزار زندانی وابسته به داعش، پنج هزار و ۷۰۴ نفر از سوریه به عراق منتقل شدهاند و تبعه ۶۱ کشور مختلف هستند.
ب.ن