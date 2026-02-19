محمد اسلامی: هیچ کشوری نمیتواند ایران را از حق غنیسازی هستهای محروم کند
اربیل (کوردستان۲۴) – محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که هیچ کشوری نمیتواند جمهوری اسلامی را از حق غنیسازی هستهای محروم کند.
بر اساس ویدئویی که روزنامه اعتماد امروز پنجشنبه ۱۹ فوریه منتشر کرد، اسلامی گفت:«اساس صنعت هستهای غنیسازی است. هر کاری که بخواهید در فرآیند هستهای انجام دهید، به سوخت هستهای نیاز دارید.»
وی افزود:«برنامه هستهای ایران طبق قوانین آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیش میرود و هیچ کشوری نمیتواند ایران را از حق بهرهمندی مسالمتآمیز از این فناوری محروم کند.»
این اظهارات پس از دور دوم مذاکرات هستهای تهران و واشنگتن با میانجیگری عمان در ژنو در روز سهشنبه، منتشر شد.
دو طرف در 6 فوریه دور اول مذاکرات را در عمان برگزار کردند.
مذاکرات قبلی پس از وقوع جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل در ماه ژوئن، متوقف شد، اما در پی تلاشهای دیپلماتیک مذاکرات از سر گرفته شد.
ایافپی/ب.ن