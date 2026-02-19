عایشهگُل دوغان: در گزارشها از اصطلاح «مسئله کورد» استفاده شود
اربیل (کوردستان۲۴) – سخنگوی دَمپارتی در یک کنفرانس خبری، آخرین تحولات مربوط به روند صلح در ترکیه را مورد توجه قرار داد و بر اهمیت نقش پارلمان آن کشور در حل مسالمتآمیز مسائل تاکید کرد.
پنجشنبه ۱۹ فوریه، عایشهگُل دوغان، سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دَمپارتی)، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که باید پارلمان ترکیه اراده خود را برای حل مسائل نشان دهد و به مرکزی برای انجام اصلاحات قانونی و دموکراتیک تبدیل شود. او گفت که پیش از این نیز بارها این درخواست را از پارلمان مطرح کردهاند.
وی افزود که تدوین گزارش کمیسیون پارلمانی ویژه روند صلح از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید همه جهات سیاسی به غیر از یکی از آنها که مخالف است، برای تدوین یک گزارش فراگیر و موثر با هم هماهنگ باشند.
سخنگوی دَمپارتی از بهکارگیری اصطلاح «ترکیه عاری از تروریسم» در گزارشها انتقاد کرد و خواستار آن شد که به جای آن از اصطلاح «مسئله کورد» استفاده شود و راهحل دموکراتیک آن در نظر گرفته شود، نه اینکه فقط به مبارزه با تروریسم محدود شود.
عایشهگُل دوغان، با اشاره به پیامهای عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) و واکنشهای احزابی چون حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه در چارچوب روند صلح، تأکید کرد که باید از عرصه نظامی به عرصه سیاسی و قانونی تغییر مسیر داد تا صلح پایدار در کشور برقرار شود.
سخنگوی دَمپارتی گفت که حزب او به تلاش برای برقراری دموکراسی و برادری در ترکیه ادامه خواهد داد و از دولت و پارلمان خواست که برای پیشبرد روند صلح گامهای عملی بردارند.
ب.ن