25 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سخنگوی اورسولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا، امروز پنجشنبه ۱۹ فوریه، گفت که او ماه آینده به گرینلند سفر خواهد کرد، زیرا بروکسل پس از تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر تصرف این جزیره، به دنبال افزایش حمایت از آن است.

ترامپ ماه گذشته با اصرار بر اینکه می‌خواهد کنترل این منطقه خودمختار دانمارک، عضو اتحادیه اروپا را به دست گیرد - قبل از اینکه از خواسته‌های خود عقب‌نشینی کند - بحران بزرگی را در روابط فراآتلانتیکی ایجاد کرد.

انتظار می‌رود فون در لاین پس از وعده «افزایش عظیم سرمایه‌گذاری اروپایی» برای این جزیره که در ژانویه مطرح کرد، با بسته‌ای برای تقویت روابط اقتصادی به گرینلند برود.

ترامپ اصرار داشته است که گرینلند غنی از مواد معدنی برای امنیت ایالات متحده و ناتو در برابر روسیه و چین حیاتی است.

رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته پس از اینکه گفت با مارک روته، دبیرکل ناتو، به یک توافق دست یافته است، تهدیدهای خود برای تصرف این سرزمین را کاهش داد.

ناتو در واکنش به این اقدام، ماموریت جدیدی را با هدف تقویت امنیت در قطب شمال آغاز کرده است. ایالات متحده نیز مذاکراتی را با مقامات گرینلند و دانمارک آغاز کرده است.

با وجود اینکه ترامپ لحن خود را در مورد گرینلند ملایم‌تر کرده است، مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک، هفته گذشته گفت که هنوز معتقد است که ترامپ می‌خواهد کنترل این جزیره را به دست بگیرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن