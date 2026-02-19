بررسی وضعیت امنیتی و سیاسی؛ دیدار وزیر کشور فدرال با مسئول نمایندگی دولت اقلیم کوردستان

عبدالامیر شمری و فارس عیسی آخرین تحولات امنیتی را بررسی کردند

3 ساعت پیش

عبدالامیر شمری و فارس عیسی ضمن بررسی آخرین تحولات امنیتی، بر لزوم تقویت هماهنگی‌ها میان بغداد و اربیل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته و حفاظت از مرزها تأکید کردند.

عبدالامیر شمری، وزیر کشور فدرال عراق، روز پنج‌شنبه ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ (۳۰ بهمن ۱۴۰۴)، با فارس عیسی، مسئول نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در بغداد دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، طرفین به ارزیابی وضعیت سیاسی و امنیتی عراق و منطقه پرداختند و راهکارهای تقویت همکاری و هماهنگی مشترک میان وزارت کشور فدرال و وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان را مورد بحث قرار دادند. همچنین توسعه‌ی سازوکارهای همکاری با نمایندگی دولت اقلیم در بغداد، از دیگر محورهای این گفت‌وگو بود.

یکی از محورهای اصلی این دیدار، بررسی راه‌های مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر و قاچاق انسان بود که بر لزوم افزایش همکاری میان دستگاه‌های امنیتی فدرال و همتایان آن‌ها در اقلیم کوردستان تأکید شد. همچنین حل‌وفصل مسائل مربوط به صدور کارت ملی و اسناد هویتی برای شهروندان اقلیم کوردستان، به عنوان بخشی دیگر از مذاکرات مورد توجه قرار گرفت.

دو طرف بر اهمیت پشتیبانی از نیروهای مرزبانی تأکید کردند. در این راستا، هماهنگی مشترک میان نیروهای زیروانی (نیروهای وزارت امور داخلی کوردستان) و نیروهای مرزبانی فدرال برای کنترل دقیق مرزها و جلوگیری از نفوذ گروه‌های تروریستی و نهادهای متخاصم، به عنوان یک اولویت راهبردی مطرح شد.