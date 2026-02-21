بر اهمیت تداوم روابط و هماهنگی میان جریان‌های سیاسی جهت عبور از چالش‌ها و مشکلات کنونی تأکید شد

پرزیدنت بارزانی و هیئت حزب الدعوه‌ی عراق، ضمن بررسی آخرین تحولات سیاسی عراق و منطقه، بر لزوم تقویت هماهنگی‌ها میان جریان‌های سیاسی تأکید کردند.

دفتر پرزیدنت مسعود بارزانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پرزیدنت مسعود بارزانی روز شنبه ۲۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲ اسفند ۱۴۰۴) در صلاح‌الدین (پیرمام)، میزبان هیئتی عالی‌رتبه از حزب الدعوه عراق بود.

بر اساس این بیانیه، در این دیدار طرفین در خصوص وضعیت سیاسی عراق و آخرین رخدادهای منطقه به تبادل نظر پرداختند. همچنین در این نشست بر اهمیت تداوم روابط و هماهنگی میان جریان‌های سیاسی جهت عبور از چالش‌ها و مشکلات کنونی تأکید شد.