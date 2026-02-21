ارتش عراق اعضای یک خانواده‌ی کورد را به اجبار از خانه‌شان بیرون راند

2 ساعت پیش

نیروهای ارتش عراق با یورش به محله‌ی نوروز کرکوک، یک خانواده‌ی کورد را به اجبار از خانه‌شان بیرون رانده و ملک را تصرف کردند.

بامداد روز یکشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ (۳ اسفند ۱۴۰۴)، نیروهای ارتش عراق بار دیگر به محله‌ی نوروز در شهر کرکوک یورش بردند و با توسل به زور، یک خانواده‌ی کورد را از خانه‌شان اخراج و ملک را مصادره کردند.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار کوردستان ۲۴، در دوران رژیم بعث، خانه‌های محله‌ی نوروز کنونی به افسران ارتش واگذار شده بود. پس از سقوط رژیم و فرار این افسران در جریان جنگ آزادی عراق در سال ۲۰۰۳، شهروندان اصیل کورد که در جریان پروسه‌ی تعریب از شهر اخراج شده بودند، به این خانه‌ها بازگشتند و بسیاری از آن‌ها این املاک را خریداری کردند.

با این حال، پس از وقایع ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ و گذشت ۱۴ سال، ارتش عراق بار دیگر با طرح ادعاهای مالکیت، فشارهای خود را بر شهروندان کورد ساکن در محله‌ی نوروز افزایش داده و هر از گاهی اقدام به تخلیه‌ی اجباری این خانه‌ها می‌کند.