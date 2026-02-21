اخبار

مصادره‌ی خانه‌ی شهروند کورد توسط ارتش عراق در کرکوک

ارتش عراق اعضای یک خانواده‌ی کورد را به اجبار از خانه‌شان بیرون راند

کوردستان کرکوک ارتش عراق

نیروهای ارتش عراق با یورش به محله‌ی نوروز کرکوک، یک خانواده‌ی کورد را به اجبار از خانه‌شان بیرون رانده و ملک را تصرف کردند.

بامداد روز یکشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ (۳ اسفند ۱۴۰۴)، نیروهای ارتش عراق بار دیگر به محله‌ی نوروز در شهر کرکوک یورش بردند و با توسل به زور، یک خانواده‌ی کورد را از خانه‌شان اخراج و ملک را مصادره کردند.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار کوردستان ۲۴، در دوران رژیم بعث، خانه‌های محله‌ی نوروز کنونی به افسران ارتش واگذار شده بود. پس از سقوط رژیم و فرار این افسران در جریان جنگ آزادی عراق در سال ۲۰۰۳، شهروندان اصیل کورد که در جریان پروسه‌ی تعریب از شهر اخراج شده بودند، به این خانه‌ها بازگشتند و بسیاری از آن‌ها این املاک را خریداری کردند.

با این حال، پس از وقایع ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ و گذشت ۱۴ سال، ارتش عراق بار دیگر با طرح ادعاهای مالکیت، فشارهای خود را بر شهروندان کورد ساکن در محله‌ی نوروز افزایش داده و هر از گاهی اقدام به تخلیه‌ی اجباری این خانه‌ها می‌کند.

 
مصطفی ابراهیم ,