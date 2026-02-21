اعتراض رسمی کویت به عراق: نقشههای دریایی شما نقض حاکمیت ماست
ارائهی نقشههای مرزهای دریایی از سوی عراق به سازمان ملل، کویت را نگران کرده است
وزارت امور خارجهی کویت با احضار کاردار عراق، یادداشت اعتراضی شدیدی را نسبت به نقشههای دریایی ارائهشده توسط بغداد به سازمان ملل تسلیم کرد.
دولت کویت رسماً نسبت به اقدام اخیر عراق در سازمان ملل متحد اعتراض کرد و نقشههای دریایی ارائهشده از سوی عراق را نقض آشکار حاکمیت خود بر آبهای منطقهای دانست.
وزارت امور خارجهی کویت در بیانیهای اعلام کرد که «زید عباس شنشول»، مسئول امور عراق در کویت را احضار و یادداشت اعتراضی رسمی به وی ابلاغ کرده است. این اعتراض مربوط به فهرست و نقشههایی است که عراق اخیراً به سازمان ملل ارائه داده و در آن ادعای مالکیت بر برخی مناطق دریایی را مطرح کرده است.
مناطق مورد مناقشه
بر اساس بیانیهی وزارت امور خارجهی کویت، نقشههای ترسیمشده توسط عراق شامل مناطق دریایی و ارتفاعات آبی همچون «فشت القائد» و «فشت العیج» است که کویت آنها را تجاوز به حریم خود میداند.
کویت تأکید کرده است که این مناطق بخشی جداییناپذیر از حاکمیت کامل دولت کویت بوده و در طول تاریخ هرگز مورد مناقشه نبودهاند.
مطالبات کویت از بغداد
دولت کویت در یادداشت خود از بغداد خواسته است تا موارد زیر را رعایت کند:
۱. حفظ روحیهی برادری و روابط تاریخی میان دو ملت و دو کشور.
۲. رفتار مسئولانه و پایبندی به قوانین بینالمللی و کنوانسیون حقوق دریاها (مصوب ۱۹۸۲ سازمان ملل).
۳. عمل به تفاهمنامهها و توافقات رسمی پیشین میان دو کشور.
پروندهی مرزهای دریایی و میادین نفتی مشترک، همواره یکی از نقاط چالشبرانگیز در روابط بغداد و کویت بوده است که علیرغم تلاشهای دیپلماتیک، گاهی موجب بروز تنش میشود.