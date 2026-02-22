انتقاد شدید ناظران حقوق بشر از گزارش کمیسیون آشتی ترکیه؛ هویت و زبان کوردی نادیده گرفته شد
فعالان حقوق بشر گزارش کمیسیون روند آشتی پارلمان ترکیه را تداومبخش سیاست انکار دانستند
فعالان حقوق بشر همزمان با روز جهانی زبان مادری، گزارش کمیسیون روند آشتی پارلمان ترکیه را فاقد راهکار برای حل مسئلهی کورد و تداومبخش سیاست انکار دانستند.
همزمان با ۲۱ فوریه (۲ اسفند)، روز جهانی زبان مادری، فعالان مدنی و ناظران حقوق بشر در ترکیه انتقادات تندی را متوجه گزارش کمیسیون روند آشتی پارلمان ترکیه کردند. به باور آنان، این گزارش مسئلهی زبان و هویت کوردی را بهکلی نادیده گرفته است.
شاخهی استانبول «انجمن حقوق بشر» (İHD) در یک نشست خبری، ناامیدی خود را از محتوای این گزارش ابراز کرد و آن را «فاقد راهحل برای مسئلهی کورد و بهویژه موضوع زبان» توصیف نمود. شرکتکنندگان در این نشست خواهان بازنگری در گزارش و رفع کاستیهای آن شدند. این انجمن تأکید کرد که بر اساس مستندات موجود، آموزش به زبان مادری همچنان ممنوع است و سیاست آسیمیلاسیون (یکسانسازی فرهنگی) و تکروی از سوی دولت ادامه دارد.
تداوم سیاست انکار
محمد گوزل، نویسنده و ناظر حقوق بشر، در خصوص محتوای گزارش پارلمان ترکیه به «کوردستان ۲۴» گفت: «این گزارش ارتباطی با حلوفصل مسئلهی کورد ندارد و مباحث حقوق بشری در آن گنجانده نشده است. عدم اشاره به زبانهای کوردی، زازاکی، کرمانجی و سورانی در چنین گزارشهایی، سندی بر تداوم سیاست انکار است.»
گوزل در ادامه افزود: «تا زمانی که زبان و هویت یک ملت به رسمیت شناخته نشود و تلاش برای حذف آن ادامه داشته باشد، ملت تحت ستم آن را نخواهد پذیرفت و هیچگونه صلحی محقق نخواهد شد.»
نگاه امنیتی به جای رویکرد فرهنگی
گزارش هفتبخشی کمیسیون روند آشتی در تاریخ ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن) با رأی اکثریت نمایندگان ائتلاف حاکم تصویب شد. محتوای این سند، مسئلهی کورد را صرفاً در چارچوب «تروریسم و امنیت» تعریف میکند و هیچ اشارهای به شناسایی حقوق فرهنگی، هویت ملی و حق آموزش به زبان کوردی نکرده است.