ریبر احمد بر دور نگاهداشت اقلیم کوردستان از خطر جنگ و منازعات تأکید کرد
وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان: داعش همچنان تهدیدی جدی محسوب میشود
ریبر احمد ضمن هشدار نسبت به افزایش تحرکات تروریستی در عراق و سوریه، تأکید کرد که اقلیم کوردستان هرگز منشأ تهدید برای همسایگان نبوده و خواهان ثبات منطقهای است.
ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان،روز یکشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴)، در مراسمی بە مناسبت روز جهانی زبان مادری، در یک کنفرانس خبری به تشریح مسائل مهم امنیتی منطقه و خطرات ناشی از تروریسم پرداخت.
وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان با تأکید بر سیاستهای اصولی و ثباتگرای دولت اقلیم کوردستان اظهار داشت: «کوردستان هرگز به منشأ تهدید علیه هیچ کشوری تبدیل نخواهد شد.»
وی افزود که اقلیم کوردستان همواره خواستار برقراری روابط دوستانه و پایدار با همسایگان خود بوده و اولویت اصلی آن حفظ امنیت و آرامش است.
ریبر احمد در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به احیای مجدد و تشدید فعالیتهای گروه تروریستی داعش هشدار داد و گفت: «داعش همچنان یک تهدید قدرتمند و جدی به شمار میرود.»
وی تصریح کرد: «این سازمان تروریستی اخیراً در مناطق مختلف عراق و سوریه فعالیتهای خود را افزایش داده است؛ امری که نیازمند هماهنگیهای امنیتی بیشتر برای ریشهکن کردن کامل تروریسم است.»
وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در پایان بر ضرورت حفظ آرامش منطقه تأکید کرد و یادآور شد که تمامی تلاشها باید معطوف به دور نگهداشتن عراق و اقلیم کوردستان از خطرات جنگ و منازعات باشد تا شهروندان بتوانند در سایهی امنیت و رفاه زندگی کنند.