رهبر دروزیهای سوریە جدایی را بر همزیستی با حکومت این کشور ترجیع میدهد
شیخ فادی بدریه: دروزها خواستار جدایی از سوریه هستند
چهرهی سرشناس جامعهی دروز در گفتوگو با کوردستان۲۴ تأکید کرد که این اقلیت مذهبی بهدلیل ناتوانی در همزیستی با «حکومت دروغین» دمشق، رسماً خواستار جدایی از حاکمیت سوریه شدهاند.
روز یکشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴)، شیخ فادی بدریه، از شخصیتهای برجستهی جامعهی دروز، در مصاحبهای اختصاصی با «کوردستان۲۴» وضعیت جاری سوریه را بحرانی توصیف کرد.
وی با انتقاد شدید از عملکرد احمد جولانی، اظهار داشت: «جولانی سوریه را به اسرائیل تسلیم کرده و حاکمیت ملی کشور را از بین برده است.» شیخ فادی در ادامه افزود: «دولت کنونی نهتنها هیچ تلاشی در راستای آشتی ملی و یکپارچگی سوریه انجام نمیدهد، بلکه برخی عناصر نفوذی در بدنه ارتش و حکومت، همچنان در اندیشهی کشتار جمعی دروزها هستند.»
این شخصیت برجستهی دروز با تأکید بر اینکه ادامهی زندگی تحت حاکمیت دمشق برای آنان غیرممکن شده است، تصریح کرد: «این حکومت با تمام ملتها و ایدئولوژیهای متفاوت سر جنگ دارد. ما بهعنوان جامعهی دروز خواهان حفظ کرامت و شکوه خود هستیم؛ ازاینرو خواستار جدایی شدهایم. چنانچه این هدف از طرق مسالمتآمیز محقق نشود، برای احقاق حقوق خود آمادهی نبرد هستیم و بههیچوجه سازش نخواهیم کرد.»
شیخ فادی بدریه در خصوص مناسبات خارجی گفت: «روابط ما با ایالات متحده بسیار مطلوب است. ما پیشازاین به آمریکا هشدار داده بودیم که روی کار آمدن جولانی اشتباهی بزرگ و راهبردی است.»
وی افزود: «اکنون نیز از آمریکا و اسرائیل درخواست کردهایم که از مطالبات ما برای جدایی حمایت کنند و جهت دستیابی دروزهای سویدا به حقوق حقهشان، یاریرسان آنان باشند.»
شیخ فادی در پایان سخنان خود، وضعیت امنیتی منطقهی سویدا را آرام و باثبات خواند، اما خاطرنشان کرد که مناطق پیرامونی همچنان در شرایطی ناپایدار به سر میبرند. وی همچنین بر لزوم بازگرداندن تمام آوارگانی که بهاجبار از سکونتگاههای خود کوچ داده شدهاند، تأکید ورزید و خواستار بازگشت آنان به زادگاه اجدادیشان شد.