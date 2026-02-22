ارتش عراق از محله‌ی نوروز عقب‌نشینی کرد

1 دقیقه دیگر

با دخالت مستقیم استاندار کرکوک و توافق با ریاست ستاد ارتش عراق، نظامیان از محله‌ی نوروز خارج شدند و مدیریت واحدهای مسکونی این منطقه به اداره‌ی محلی واگذار شد تا به تنش‌های ایجادشده پایان داده شود.

بامداد روز یکشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ (۳ اسفند ۱۴۰۴)، ورود نیروهای ارتش عراق به محله‌ی نوروز کرکوک و اقدام به تخلیه‌ی اجباری منزل یک شهروند کورد، موجب بروز تنش میان ساکنان و نظامیان شد. این وضعیت تا جایی پیش رفت که میان محافظان ریبوار طه، استاندار کرکوک و نیروهای ارتش درگیری لفظی و تنش ایجاد شد. ارتش عراق قصد داشت با استناد به مالکیت دولتی، کنترل بیش از ۱۲۰ خانه‌ی مسکونی در این محله را در دست بگیرد.

پس از وقوع این رویداد، ریبوار طه در محل حاضر شد و پس از گفتگو با فرماندهان میدانی و تماس با رئیس ستاد ارتش عراق، از حل‌وفصل نهایی مشکل خبر داد. استاندار کرکوک در جمع خبرنگاران گفت: «با پیگیری‌های انجام‌شده، خانواده‌ای که از خانه بیرون رانده شده بودند، به منزل خود بازگشتند و سایر خانه‌هایی که توسط ارتش تصرف شده بود نیز بازپس گرفته شد.»

وی با تأکید بر اینکه این خانه‌ها اگرچه ملک دولت هستند اما ساکنان آن سال‌هاست در آنجا زندگی می‌کنند، افزود: «توافق شد که ارتش به‌طور کامل از محله خارج شود. از این پس مدیریت این املاک تنها بر عهده‌ی استانداری کرکوک خواهد بود و با هر افسری که رفتار ناشایست داشته باشد، برخورد قانونی خواهد شد.»

مشکلات مالکیتی در کرکوک و سایر مناطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم، ریشه در سیاست‌های تعریب (عربی‌سازی) رژیم سابق دارد. با وجود تلاش‌ها برای عادی‌سازی وضعیت از طریق ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی پس از سال ۲۰۰۳، عدم اجرای کامل این ماده باعث شده است که ساکنان کورد این مناطق همواره با فشارهای سیاسی و نظامی برای تخلیه‌ی خانه‌هایشان مواجه باشند.