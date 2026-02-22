1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس‌جمهور ترکیه، می‌گوید که هیچ گونه زمینه‌سازی برای آزادی رهبر زندانی (پ.ک.ک) صورت نگرفته است. او خواستار آن شد که (پ.ک.ک) غارها را تخلیه کند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به مقامات کشورش گفته‌ است که برای مردم توضیح دهند که مسائلی که در خصوص آزادی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) و بهره‌مند شدن او از (حق امید/امید به آزادی) مطرح شده‌اند، واقعیت ندارند و هیچ اقدامی خاصی در مورد او انجام نخواهد شد.

روزنامه «ترکیه گازتسی» نزدیک به دولت، اعلام کرده که اردوغان دستور داده است برای مردم توضیح داده شود که در گزارش کمیسیون صلح هیچ بندی به اعطای (حق امید) به اوجالان اختصاص نمی‌یابد.

این روزنامه می‌افزاید که در مرحله جدید روند صلح «سازوکار نظارت» توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و هدف از آن نظارت بر روند تخلیه حدود ۳۰ غار از نیروهای (پ.ک.ک) است که در کوهستان قندیل در امتداد مناطق مرزی واقع شده‌اند.

منابع امنیتی می‌گویند که تاکنون هفت غار تخلیه شده‌اند.

روزنامه «ترکیه گازتسی» از احتمال تلاشی قانونی خبر داده است که طی آن در صورت اطمینان یافتن از اینکه (پ.ک.ک) سلاح‌هایش را به طور کامل زمین گذاشته و خود را منحل کرده است، قانون مجازات و قانون مبارزه با تروریسم در ترکیه اصلاح شوند.

ب.ن