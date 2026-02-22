ائتلاف سودانی می‌گوید، شرایط کنونی نیازمند ارزیابی مجدد است

55 دقیقه پیش

ائتلاف سیاسی وابسته به محمد شیاع سودانی اعلام کرد که به دلیل واکنش‌های منفی گسترده در سطح داخلی و بین‌المللی، موضوع حمایت از نوری مالکی برای تصدی پست نخست‌وزیری آینده‌ی عراق را مورد بازبینی قرار می‌دهد.

امروز یکشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ (۳ اسفند ۱۴۰۴)، بها اعرجی، رئیس فراکسیون «آبادانی و توسعه» در پارلمان عراق، در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت که این ائتلاف در گزینه‌ی حمایتی خود تجدیدنظر خواهد کرد. وی توضیح داد که هدف اولیه از طرح نام مالکی، پایان‌دادن به بن‌بست سیاسی موجود بود، اما شرایط کنونی نیازمند ارزیابی مجدد است.

اعرجی خاطرنشان کرد که نامزدی نوری مالکی با مخالفت شدید جریان‌های اصلی در چارچوب هماهنگی شیعیان، کشورهای منطقه و جامعه‌ی بین‌الملل مواجه شده است. وی تأکید کرد که برای دستیابی به اهداف ائتلاف بدون جانبداری شخصی، بازنگری در این روند ضروری است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بازگشت احتمالی نوری مالکی به قدرت، با حساسیت‌های ویژه‌ای از سوی ایالات متحده آمریکا همراه است. واشنگتن دوران نخست‌وزیری او (۲۰۰۶-۲۰۱۴) را دوره‌ای می‌داند که با تشدید درگیری‌های فرقه‌ای، فساد و تضعیف ارتش همراه بود و زمینه‌ساز ظهور داعش شد.