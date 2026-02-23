تونجەر باکرهان: زمان پایاندادن به دشمنی با کورد فرا رسیده است
تونجەر باکرهان، رئیس مشترک «دەم پارتی»، ضمن انتقاد شدید از ادبیات مقامات ترکیه در قبال کورد، خواهان تغییر رویکرد آنکارا و توقف سیاستهای خصمانه شد.
تونجَر باکرهان، رئیس مشترک «حزب برابری و دموکراسی خلقها» (دەم پارتی)، روز یکشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴) در جریان سخنرانی خود در شهر سیرت واقع در شمال کوردستان، با لحنی انتقادی نسبت به رویکرد مقامات ترکیه، تصریح کرد که آنان در قبال مسئلهی کورد با حساسیت و درایت لازم رفتار نمیکنند.
باکرهان با اشاره به تحولات اخیر در کنفرانس امنیتی مونیخ اظهار داشت: «در کنفرانس مونیخ، تمام جهانیان مظلوم عبدی را به رسمیت شناختند، اما وزیر دفاع ترکیه همچنان او را "تروریست" خطاب میکند.»
رئیس مشترک «دەم پارتی» افزود: «در مونیخ شاهد بودیم که نمایندگان کورد و نمایندگان دولتها در کنار هم نمایندگی سوریه را بر عهده داشتند. ما خواهان آن هستیم که اقدامات عملی در داخل سوریه نیز بازتابدهندهی همان تصویری باشد که در مونیخ دیدیم.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که ادبیات به کار رفته توسط وزیر دفاع ترکیه با مقتضیات زمان و فضای حاکم بر کنفرانس مونیخ همخوانی ندارد. باکرهان در پایان سخنان خود تأکید کرد: «دیگر دست از دشمنی با کورد بردارید و از تکرار سخنانی که موجب آزار و رنجش کورد میشود، پرهیز کنید.»