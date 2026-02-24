علی حسین میگوید نامزد ریاست جمهوری باید توافقی انتخاب شود نه با تصمیم یک طرفه
اربیل (کوردستان۲۴) – مسئول دفتر تشکیلات پارت دموکرات کوردستان در سلیمانیه، حلبچه و راپَرین میگوید که تعیین نامزد نهایی برای سمت ریاست جمهوری عراق، به عنوان یک حق قانونی به توافق داخلی در کوردستان نیاز دارد. او گفت که گفتوگوها با اتحادیه میهنی کوردستان برای تشکیل دولت جدید اقلیم به مرحله نهایی نزدیک شدهاند، اما اوضاع سیاسی عراق و منازعات منطقهای روند را به تعویق انداختهاند.
سهشنبه ۲۴ فوریه، علی حسین، مسئول دفتر تشکیلات پارت دموکرات کوردستان در سلیمانیه، حلبچه و راپَرین در اظهاراتی رسانهای مواضع حزب خود را درباره مسائل کنونی عراق و اقلیم کوردستان بیان کرد.
وی در خصوص انتخاب نامزد نهایی برای سمت ریاست جمهوری عراق که سهم کورد است - همان طور که بر مبنای عرف سیاسی سمت رئیس مجلس نمایندگان، سهم سنی و سمت نخستوزیر، سهم شیعه است – گفت: «لازم است که ما هم به عنوان کورد در بین خود بر سر نامزدی برای سمت ریاست جمهوری به توافق برسیم.»
او توضیح داد: «ما با اینکه رئیسجمهور از پارت دموکرات کوردستان باشد یا از اتحادیه میهنی کوردستان یا شخص بیطرفی باشد مشکلی نداریم. برای ما این مهم است که در سازوکاری کوردستانی انتخاب شود، نه اینکه فقط یک طرف در مورد آن تصمیمگیری کند.» همچنین وجود هرگونه اختلاف داخلی در پارت دموکرات کوردستان درباره این موضوع را رد کرد.
درباره تشکیل دولت جدید عراق و سمت نخستوزیری نیز گفت از هر تصمیمی که توسط شیعه گرفته شود، حمایت میکنند.
علی حسین، اظهار داشت: «احزاب شیعه عراق در حال حاضر نوری المالکی را نامزد کردهاند، هر شخص دیگری را هم نامزد کنند ما در هماهنگی با جامعه خود و سنیهای عراق از او حمایت میکنیم و همکاری میکنیم.»
وی روند تشکیل دولت جدید در اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد و توضیح داد که پس از برگزاری انتخابات، هیئتهای مشترک پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان چند نشست برگزار کردهاند و درباره نحوه کار و تقسیم بیشتر سمتهای وزاری به توافق رسیدهاند.
همچنین دلیل تاخیر در معرفی کابینه جدید را اوضاع سیاسی عراق و منطقه اعلام کرد و گفت: «به دلیل مسائل مربوط به انتخابات مجلس نمایندگان عراق و تنشهای سیاسی در منطقه، روند تشکیل دولت جدید اندکی به تاخیر افتاده است.»
این مسئول پارت دموکرات کوردستان، گفت: «پیشبینی میشود که با تشکیل دولت جدید عراق و کاهش تنش در منطقه، مسائل مربوط به اقلیم کوردستان راحتتر حل شوند.» وی خواستار آن شد که همه احزاب کوردستانی در دولت آینده مشارکت داشته باشند.
