سرکنسول روسیه در اربیل نقش پرزیدنت بارزانی در دستیابی به توافق بین دمشق و (ه.س.د) را ستود
اربیل (کوردستان۲۴) – سرکنسول روسیه در اقلیم کوردستان، میگوید که مسکو با دقت اوضاع سوریه را زیر نظر دارد و با دیده اهمیت به تلاشهای سیاسی اقلیم کوردستان برای کاهش تنش در آن کشور مینگرد. او نقش پرزیدنت بارزانی در دستیابی به توافق بین دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک (ه.س.د) را ستود.
سهشنبه ۲۴ فوریه، ماکسیم روبن، سرکنسول روسیه در اقلیم کوردستان در مصاحبه با کوردستان۲۴ دیدگاههای کشورش را درباره تحولات سوریه و نقش اقلیم کوردستان در روند صلح، بیان کرد.
این دیپلمات ارشد روسیه با اشاره به اهمیت ژئوپولیتیک سوریه، گفت:«سوریه یکی از کشورهای محوری منطقه و جهان عرب است. جنگ و ناآرامی چند ساله در آن کشور خسارات بسیاری به تمام منطقه وارد کرده است.»
همچنین تاکید کرد که روسیه تلاش بسیاری برای رفع بحران کرده است و در شرایط فعلی هم برای هرگونه همکاری آمادگی دارد.
در خصوص تنشهای اخیر در شمال شرق سوریه نیز اظهار داشت: «مسکو از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارد، به خصوص اقداماتی که رهبری اقلیم کوردستان برای آرام کردن اوضاع در پیش گرفته است.»
سرکنسول روسیه در بخش دیگری از سخنان خود نقش پرزیدنت مسعود بارزانی و رهبری سیاسی اقلیم کوردستان را ستود و گفت:« ما میدانیم که پرزیدنت بارزانی و آقای نچیروان بارزانی توصیههای بسیار مفید و سازندهای به دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک ارائه کردهاند. همچنین از هیئتهای دو طرف برای گفتوگو میزبانی کردهاند.»
ماکسیم روبن، اقدامات اقلیم کوردستان در این رابطه را «مثبت و موثر» توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد گفتوگوهایی که با نظارت و میزبانی اربیل انجام میشوند، نتایج مثبت داشته باشند و موجب پایان یافتن تنش و رسیدن به توافقی جامع در سوریه شوند.
