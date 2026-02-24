2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – معاون وزارت آبادانی و اسکان دولت اقلیم کوردستان می‌گوید که تنها در کابینه نهم با بودجه‌ای معادل یک تریلیون و ۲۷ میلیارد دینار طرح‌های راه‌سازی اجرا شده‌اند.

امروز سه‌شنبه ۲۴ فوریه، آگرین عبدالله، معاون وزارت آبادانی و اسکان دولت اقلیم کوردستان، در مصاحبه با کوردستان۲۴ گفت: وزارت ما در چارچوب برنامه کابینه نهم، اهمیت بسیاری به راه‌سازی داده است و از ابتدای کار کابینه تا پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۵۰ طرح مختلف راه‌سازی اجرا شده‌اند.

وی افزود: طرح‌ها با بودجه‌ای معادل یک تریلیون و ۲۷ میلیارد دینار اجرا شده‌ و به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند، همچنین دو هزار ۷۹۹ کیلومتر را پوشش می‌دهند.

امروز سه‌شنبه، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، طرح‌ راهبردی جاده دوطرفه (اربیل –گومه‌سپان) را افتتاح و اعلام کرد که این طرح تسهیلات بسیاری را برای تردد و اتصال شهرها و مناطق کوردستان فراهم می‌کند.

نخست‌وزیر در سخنانی در مراسم افتتاح این طرح، اظهار داشت که پیش از این تردد در این مسیر با خطرات بسیاری همراه بوده است، اما با احداث جاده دو طرفه ایمنی هموطنان بهتر تامین خواهد شد.

نخست‌وزیر تاکید کرد: «احداث این جاده به هموطنان امکان می‌دهد که در زمان کمتری به مقصد خود برسند، همچنین در اتصال اربیل به گومه‌سپان، دره سماقولی، کویه و سلیمانیه، و نیز بازگشت به اربیل از راه بستوره، از اهمیت بالایی برخوردار است.»

مسرور بارزانی از شرکت‌ اجرا کننده این طرح (هیمن گروه)، مهندسان، وزارت آبادانی و اسکان و استاندار اربیل قدردانی کرد که توانسته‌اند در مدت زمان کوتاهی و با رعایت استانداردهای بین‌المللی طرح را اجرا کنند. همچنین خوشحالی و سرافرازی خود را از این که اقلیم کوردستان دارای شرکت‌های پیشرفته‌ای است که قادر به اجرای چنین طرح‌هایی هستند، ابراز کرد.

