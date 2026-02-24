فواد حسین میگوید رسیدگی به پرونده زندانیان وابسته به داعش به تلاش بینالمللی نیاز دارد
اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق تاکید کرد که رسیدگی نهایی به پرونده زندانیان وابسته به داعش، به تلاش بینالمللی نیاز دارد، به خصوص که تعداد زیادی از آنها تابعیت اروپایی دارند.
سهشنبه ۲۴ فوریه، وزارت خارجه عراق در بیانیهای اعلام کرد که فواد حسین، وزیر خارجه این کشور در دفتر خود از گِزا آندریاس فون گایر، وزیر مشاور در دولت آلمان و هیئت همراه او استقبال کرد.
بر پایه بیانیه در این دیدار بر تحکیم روابط دوجانبه و تقویت همکاری، به خصوص در مبارزه با تروریسم تاکید شد.
همچنین پرونده اعضای گروه داعش و تلاشهای دولت برای انتقال آنها از سوریه به عراق بررسی شد و وزیر مشاور در دولت آلمان آمادگی کشورش را برای حمایت فنی از عراق در این رابطه اعلام کرد.
فواد حسین گفت: «رسیدگی به این موضوع با توجه به اینکه بسیاری از تروریستها تابعیت اروپایی دارند، به هماهنگ ساختن تلاشهای بینالمللی نیاز دارد.»
او همچنین فشارهای مالی در رابطه با این پرونده را مورد توجه قرار داد.
گِزا آندریاس فون گایر در این خصوص «توافق حسن نیت» را مورد توجه قرار داد که قرار است برای تنظیم امور نیروهای آلمان در عراق با وزارت دفاع این کشور امضا شود. او ابراز امیدواری کرد که توافق در آینده نزدیک امضا شود. همچنین بر تداوم تلاشهای آلمان در چارچوب ماموریت آن کشور در پیمان ناتو تاکید کرد.
در این دیدار درباره اوضاع منطقه از جمله مذاکرات آمریکا و ایران و تاثیرات آن بر امنیت و اقتصاد منطقه گفتوگو شد.
تحولات سیاسی سوریه و روابط بین دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک نیز از دیگر موضوعهای مورد گفتوگو در این دیدار بود.
