1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، در یک مصاحبه تلویزیونی، وضعیت کورد در سوریه، تهدیدات داعش و مواضع آمریکا نسبت به حوادث اخیر در آن کشور را مورد توجه قرار داد.

مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (ه.س.د)، در مصاحبه با شبکه خبری PBS آمریکایی، توافق اخیر بین (ه.س.د) و احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه را مورد توجه قرار داد که بر اساس آن نیروهای کورد گذرگاه‌های مرزی را به دولت مرکزی واگذار می‌کنند و چهار تیپ نظامی کورد به ارتش سوریه می‌پیوندند و در مقابل آن مناطق کوردستانی از حقوق مدنی و فرهنگی برخوردار خواهند شد.

مظلوم عبدی گفت: «این توافق در شرایط فعلی بهترین گزینه است، نمی‌گوییم بهترین گزینه برای کورد است، اما برای برقراری آتش‌بس و ثبات، و حل مسائل ما از طریق گفت‌وگو، ناچار بودیم که با آن موافقت کنیم.»

او توضیح داد که خواستار خودمختاری هستند، اما در شرایط فعلی دولت دمشق تنها با یک اداره محلی موافقت می‌کند که در آن کورد بتواند مناطق خود را مدیریت کند و از هویت خود محافظت کند. عبدی هشدار دارد: «اگر توافق با شکست مواجه شود، که نمی‌خواهیم چنین اتفاقی رخ دهد، ما تا پایان می‌جنگیم و محال است که از مناطق خود صرف‌نظر کنیم.»

وی در ادامه گفت که گروه داعش هنوز بسیار قوی است و در شهر‌های بزرگ سوریه نفوذ کرده است و هر زمانی که بخواهد می‌تواند حمله کند.

این در حالی است که آمریکا در ابتدای ماه میلادی جاری پنج هزار و ۷۰۴ زندانی وابسته به داعش را از سوریه به عراق منتقل کرده است. از طرفی دیگر اردوگاه الهول به عنوان بزرگترین اردوگاه که خانواده‌های اعضای داعش در آن نگهداری می‌شدند تخلیه شده است و مقامات آمریکایی به شبکه خبر (PBS) گفته‌اند پس از آنکه نیروهای کورد این اردوگاه را به دولت دمشق تحویل دادند، حداقل ۱۰ هزار زن و کودک وابسته به داعش اردوگاه را ترک کرده‌اند، بدون آنکه بر آنها نظارت شود و مقصد آنها مشخص باشد.

در مصاحبه عبدی با (PBS)، مواضع آمریکا مورد توجه قرار گرفت، به خصوص که آمریکا دو پایگاه نظامی خود را در سوریه بسته است. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که آمریکا نیروهای خود را به طور کامل از سوریه خارج کند. مظلوم عبدی این اقدام را «یک ایده بد در شرایطی حساس» توصیف کرد که در جنگ با تروریسم چالش بزرگی ایجاد می‌کند.

همچنین با اشاره به حملات ارتش سوریه به مناطق کوردستانی، از آمریکا انتقاد کرد و گفت: «حملات بزرگی علیه مناطق ما انجام شد، تعداد بسیاری از هموطنان ما کشته‌ شدند، اما موضع آمریکا در برابر آن چنان محکم نبود که موجب توقف حملات شود و این مردم ما را بسیار ناامید کرد و احساس کردند که به حال خود رها شده‌اند.»

فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، گفت: «هویت من هم سوری است و هم کوردی، اصالتا کورد هستم و به هر دوی آنها افتخار می‌کنم. ما می‌خواهیم سوریه دوباره ساخته شود، همچنین می‌خواهیم مناطق کوردستانی توسعه پیدا کنند و احیا شوند و کورد هم در کشور نقش اصلی ایفا کند.»

ب.ن