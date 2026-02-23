توافق آنکارا و بغداد برای استرداد بیش از ۱۸۰ زندانی داعشی

زندانیان داعشی کە از سوریه به عراق انتقال داده شده‌اند، دارای تابعیت ۶۱ کشور مختلف جهان هستند

سفیر ترکیه در بغداد از حصول تفاهمات پیشرفته میان دو کشور برای بازگرداندن شهروندان ترکیه‌ای عضو داعش که در زندان‌های عراق به سر می‌برند، خبر داد.

روزنامه‌ی «الصباح» عراق روز یکشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴) به نقل از آنیل بورا اینان، سفیر ترکیه در عراق، گزارش داد که بغداد و آنکارا به توافقاتی برای استرداد تروریست‌های داعشی دارای تابعیت ترکیه دست یافته‌اند. شمار این زندانیان بیش از ۱۸۰ نفر اعلام شده است.

سفیر ترکیه تأکید کرد که ماه آینده نشستی در بغداد به منظور نهایی‌کردن تغییرات و تدوین مکانیزم اجرایی این توافق برگزار خواهد شد. به گفته‌ی اینان، اصل بازپس‌گیری شهروندان توسط کشورها، شامل زنان و کودکان، گامی ضروری برای مدیریت پیامدهای دوران پس از داعش محسوب می‌شود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که شورای عالی قضایی عراق روز جمعه ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ (۲۴ بهمن ۱۴۰۴) در بیانیه‌ای اعلام کرد: مجموع زندانیان داعشی که از سوریه به عراق منتقل شده‌اند، به ۵ هزار و ۷۰۴ نفر رسیده است. این افراد دارای تابعیت ۶۱ کشور مختلف جهان هستند.

شایان ذکر است که دولت عراق بارها به‌صورت رسمی از کشورهای متبوع خواسته است تا شهروندان خود را از زندان‌های این کشور بازگردانند؛ با این حال، بسیاری از کشورهای اروپایی تاکنون از پذیرش اتباع خود که به عضویت داعش درآمده‌اند، امتناع ورزیده‌اند.