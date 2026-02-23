عربستان در برابر عراق از کویت حمایت کرد
عربستان میگوید نقشههای دریایی جدید عراق را نمیپذیریم
وزارت امور خارجهی عربستان سعودی ضمن اعلام حمایت کامل از کویت، نسبت به نقشههای ارائهشده توسط عراق به سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرد و آن را نقض حاکمیت کویت دانست.
وزارت امور خارجهی عربستان سعودی امروز دوشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴) با صدور بیانیهای اعلام کرد: «ما با اهتمام ویژه، نقشهها و لیستهای ارائهشده از سوی عراق به سازمان ملل متحد را رصد میکنیم. این نقشهها بخشهای وسیعی از مناطق آبی مجاورِ منطقهی تقسیمشده میان عربستان و کویت را شامل میشود که مصداق تجاوز است.»
در این بیانیه آمده است که بر اساس توافقنامههای دوجانبه و «کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲)»، پادشاهی عربستان سعودی و دولت کویت مالکیت مشترک منابع طبیعی این منطقه را در اختیار دارند و هرگونه ادعای طرف ثالث در این زمینه مردود است.
نقض حاکمیت و قطعنامههای بینالمللی
ریاض میگوید، نقشههای ترسیمشده توسط عراق، نقض آشکار حاکمیت کویت بر مناطق دریایی و آبی نظیر «فشت القید» و «فشت العیج» محسوب میشود.
وزارت امور خارجهی عربستان بر لزوم پایبندی عراق به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و همچنین قطعنامهی ۸۳۳ شورای امنیت (سال ۱۹۹۳) که مرزهای زمینی و دریایی میان عراق و کویت را تعیین کرده است، تأکید ورزید.
دعوت به گفتوگو و حکمت
در پایان بیانیه، عربستان سعودی از دولت عراق خواست تا برای حل اختلافات به «عقلانیت، درایت و گفتوگو» روی آورد و با این مسئله بهصورت جدی، مسئولانه و بر اساس قوانین بینالمللی و اصل «حسن همجواری» برخورد کند.
پیش از این نیز وزارت امور خارجهی کویت با ارسال یادداشت اعتراضی رسمی به کاردار عراق، اعلام کرده بود که نقشههای ارائهشدهی بغداد به سازمان ملل، تجاوز به مرزهای دریایی کویت تلقی میشود.
بیشتر: اعتراض رسمی کویت به عراق: نقشههای دریایی شما نقض حاکمیت ماست