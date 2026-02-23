دولت سوریه پایان کار اردوگاه الهول را اعلام کرد

کمپ الهول بە طور رسمی تعطیل شد

4 ساعت پیش

اردوگاه الهول که از آن به‌عنوان «بمب ساعتی» یاد می‌شد، رسماً تعطیل شد. این اقدام پس از خروج نیروهای دموکراتیک سوریه و فرار گسترده‌ی ساکنان صورت گرفت.

دولت سوریه تخلیه و تعطیلی دائمی اردوگاه الهول، محل نگهداری خانواده‌های اعضای داعش، را رسماً اعلام کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که باقی‌مانده‌ی ساکنان این اردوگاه به کمپ‌هایی در حومه‌ی حلب واقع در شمال سوریه منتقل شدند.

یک منبع آگاه در یکی از سازمان‌های بین‌المللی فعال در این اردوگاه به رسانه‌های عراقی گفت: «هم‌زمان با عقب‌نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه (هـ.س.د) و ورود نیروهای عشایری و دولتی، حدود دو هزار خانواده‌ی عراقی از اردوگاه گریختند.»

این منبع افزود که بخش ویژه‌ی خانواده‌های خارجی در دو روز نخستِ عقب‌نشینی نیروهای هـ.س.د، شاهد مهاجرت دسته‌جمعی بود. بسیاری از این خانواده‌ها با کمک برخی افراد محلی به سمت مناطق ادلب و حلب گریختند و تعدادی دیگر نیز از طریق مسیرهای قاچاق وارد خاک عراق و لبنان شدند.

بر اساس اطلاعات موجود، اکثر خانواده‌های عراقی فراری از طریق مسیرهای غیرقانونی به عراق بازگشته‌اند و برخی دیگر با ازدواج با شهروندان سوری، در مناطق مختلف سوریه ساکن شده‌اند. هم‌زمان، دولت سوریه آن دسته از خانواده‌های عراقی را که حاضر به بازگشت به کشورشان نبودند، به اردوگاه «اک برهان» در حومه‌ی حلب منتقل کرده است.

«واحد حمایت از ثبات» (یک سازمان غیردولتی در سوریه) روز شنبه خروج آخرین کاروان از اردوگاه را اعلام کرد و افزود که با حمایت کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR)، عملیات بازگرداندن خانواده‌ها به مناطق خود را انجام داده است. همچنین UNHCR در پایان ژانویه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) بازگشت ۱۹۱ شهروند عراقی از این اردوگاه به کشورشان را تأیید کرده بود.

اردوگاه الهول که پیش‌تر حدود ۲۴ هزار نفر (شامل ۷ هزار عراقی، ۱۵ هزار سوری و ۶ هزار و ۳۰۰ زن و کودک خارجی از ۴۲ ملیت مختلف) را در خود جای داده بود، همواره به‌عنوان یک تهدید امنیتی بزرگ شناخته می‌شد. امتناع کشورها از پذیرش اتباع خود به دلایل امنیتی و سیاسی، این اردوگاه را به یک معضل پیچیده تبدیل کرده بود که سرانجام با این تحولات به کار خود پایان داد.