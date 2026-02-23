اتحادیه‌ی اروپا در سوریه خوهان تشکیل دولتی فراگیر است

کایا کالاس می‌گوید توافق آتش‌بس میان نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک و دمشق استحکام لازم را ندارد و اتحادیه‌ی اروپا خواهان تشکیل دولتی فراگیر است.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا روز دوشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴)، در پاسخ به پرسش بارزان حسن، خبرنگار کوردستان۲۴ اعلام کرد که توافق آتش‌بس میان نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هـ.س.د) و دولت مرکزی سوریه، آن‌طور که باید مستحکم نیست.

کالاس اظهار داشت: «آتش‌بس در سوریه برقرار است، اما این وضعیت بسیار حساس و شکننده است. ما خواهان آن هستیم که طرف‌های سوری برای تشکیل یک دولت فراگیر و تحقق آشتی ملی با یکدیگر همکاری کنند.»

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس نباید از دایره حکومت خارج بماند، افزود: «اتحادیه‌ی اروپا با تمام توان از این روند در سوریه حمایت می‌کند. ما در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا زمان برقراری روابط دوجانبه سطح بالا با دمشق برای گفت‌وگو درباره نگرانی‌های موجود فرا رسیده است یا خیر.»

جزئیات توافق دمشق و هـ.س.د

روز دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴)، توافق میان نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک و دولت سوریه وارد مرحله‌ی اجرایی شد. این توافق گامی کلیدی برای پایان دادن به دوگانگی نظامی و اداری در مناطق شمال و شرق سوریه محسوب می‌شود.

بر اساس مفاد این توافق، در مرحله‌ی نخست یک لشکر نظامی جدید متشکل از ۳ تیپ و ۱۶ هزار نیرو از اعضای هـ.س.د تشکیل خواهد شد. فرایند ادغام نیروهای هـ.س.د در ارتش سوریه یک ماه به طول می‌انجامد. پس از تحویل فرودگاه قامشلو و گذرگاه‌های مرزی به دولت سوریه، در مرحله دوم میادین نفتی نیز واگذار خواهند شد.

این توافقنامه ابعاد اداری و غیرنظامی را نیز شامل می‌شود؛ به‌طوری‌که تمامی نهادهای مدیریت خودگردان زیر نظر مؤسسات رسمی دولت سوریه قرار گرفته و کارمندان غیرنظامی در مشاغل خود تثبیت می‌شوند.

ناظران سیاسی معتقدند موفقیت پروسه ادغام هـ.س.د در ارتش سوریه، به پایبندی طرفین به مفاد توافق و رضایت قدرت‌های بین‌المللی حاضر در منطقه بستگی دارد.