هشدار مقام مسئول در شمال سوریه: داعش در سراسر کشور تجدید قوا کرده است

شیخموس احمد پراکندگی خانواده‌های ساکن در کمپ الالهول را بمبی ساعتی تبدیل توصیف کرد

2 ساعت پیش

شیخموس احمد، مسئول دفتر امور آوارگان و پناهندگان در شمال و شرق سوریه، ضمن هشدار نسبت به سازماندهی مجدد هسته‌های داعش در سراسر خاک سوریه، پراکندگی خانواده‌های ساکن در کمپ الهول را بمبی ساعتی توصیف کرد.

شیخموس احمد، روز دوشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴) در گفت‌وگو با بولتن خبری «کوردستان۲۴» اظهار داشت که اردوگاه الهول تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جامعه‌ی بین‌الملل محسوب می‌شد. وی با ابراز تاسف از نحوه‌ی تعطیلی این کمپ گفت: «با بسته شدن کمپ الهول، خانواده‌های وابسته به داعش که در آنجا نگهداری می‌شدند، اکنون در سراسر سوریه پخش شده‌اند و تنها تعداد اندکی از آن‌ها به کمپ "آک برهان" در شمال حلب منتقل شده‌اند.»

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که سناریوی تعطیلی کمپ الهول برای کمپ روژ تکرار نشود. کمپ روژ که تحت نظارت و کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک (HSD) قرار دارد، محل نگهداری تعدادی از خانواده‌های جنگجویان خارجی داعش است.

شیخموس احمد از طریق «کوردستان۲۴» پیامی به کشورهای متبوع این افراد ارسال کرد و از آن‌ها خواست تا شهروندان خود را از کمپ روژ به کشورهایشان بازگردانند و طبق قوانین خود با آنان برخورد کنند. وی افزود: «متاسفانه تاکنون هیچ کشوری برای تحویل گرفتن شهروندان خود اقدام نکرده است. در میان آن‌ها ۱۵ خانواده‌ی عراقی و ۱۱ خانواده‌ی سوری حضور دارند که بلاتکلیفی آنان مشکلات امنیتی و خدماتی متعددی ایجاد کرده است.»

وی از جامعه‌ی بین‌الملل درخواست کرد تا از تکرار سرنوشت کمپ الهول برای کمپ روژ جلوگیری کنند، چرا که آزادی خانواده‌ها و فرزندان داعش باعث شده است این سازمان در اکثر مناطق سوریه مجدداً فعال شود.

شیخموس احمد در خصوص آمار دقیق ساکنان پیشین کمپ الهول گفت: «پیش از خروج نیروهای سوریه دموکراتیک، حدود هفت هزار خانواده شامل ۲۴ هزار نفر در این کمپ حضور داشتند. از این تعداد، ۱۵ هزار نفر سوری، ۶۵۰۰ نفر خارجی از ۴۲ کشور مختلف و حدود ۳۰۰۰ نفر عراقی بودند. اکنون با فرار و آزادسازی این افراد، این بمب ساعتی در کل سوریه پخش شده است.»

وی با اشاره به تهدیدات اخیر افزود: «دو روز پیش، ابوحذیفه، سخنگوی داعش در پیامی اعلام کرد که تمام خاک سوریه هدف آن‌هاست؛ این نشان می‌دهد داعش سازماندهی خود را از سر گرفته و احتمال حملات قریب‌الوقوع وجود دارد.»

در مورد کمپ روژ نیز وی تصریح کرد: «حدود ۷۳۰ خانواده‌ی خارجی داعش شامل نزدیک به ۱۰ هزار نفر در این کمپ هستند که تعداد کمی از آن‌ها عراقی می‌باشند.»

وی همچنین به پرونده‌ی ۱۱ خانواده‌ی استرالیایی شامل ۳۴ نفر اشاره کرد و گفت: «ما تمام آن‌ها را تحویل دادیم، اما نه دولت موقت سوریه اجازه‌ی عبور آن‌ها از دمشق را داد و نه دولت استرالیا حاضر به پذیرش آنان شد.»