۵۷۰۴ زندانی از سوریه به عراق منتقل شدند

1 ساعت پیش

وزارت دادگستری عراق اعلام کرد محاکمه‌ی داعشی‌های خارجی طبق قوانین داخلی انجام می‌شود و مجازات اعدام در داخل کشور اجرا خواهد شد؛ اما سایر محکومان ممکن است به کشورهایشان بازگردانده شوند.

وزارت دادگستری عراق با اعلام تداوم بازجویی از عناصر داعش که از سوریه به این کشور منتقل شده‌اند، شمار این زندانیان را بیش از ۵ هزار نفر عنوان کرد. این وزارتخانه تأکید کرد که محاکمه‌ی زندانیان خارجی بر اساس قوانین عراق صورت می‌گیرد و کسانی که به مجازات اعدام محکوم شوند، مشمول استرداد به کشورهای متبوع خود نخواهند شد.

احمد لعیبی، سخنگوی وزارت دادگستری عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور اظهار داشت: «در خصوص زندانیان داعشی تبعه‌ی ترکیه، این افراد طبق قوانین عراق محاکمه می‌شوند. کمیته‌ای مشترک متشکل از اطلاعات وزارت کشور، دستگاه امنیت ملی و دستگاه اطلاعات ملی مسئولیت بازجویی از آنان را بر عهده دارد و در نهایت احکام قضایی توسط شورای عالی قضایی صادر خواهد شد.»

لعیبی افزود: «نقش وزارت دادگستری پس از صدور احکام توسط شورای عالی قضایی آغاز می‌شود که شامل انتقال محکومان و نگهداری آنان در زندان‌های عراق است. در حال حاضر، این زندانیان بنا به دستور شورای عالی قضایی در بازداشتگاه‌های وابسته به وزارت دادگستری نگهداری می‌شوند.»

سخنگوی وزارت دادگستری با اشاره به توافق‌نامه‌ای که در دهه‌ی ۹۰ میلادی میان عراق و ترکیه به امضا رسیده است، تصریح کرد: «بر اساس این توافق، امکان استرداد تمامی محکومان ترکیه‌ای به کشورشان وجود دارد، مگر آن‌هایی که به مجازات اعدام محکوم شده باشند.»

وی تأکید کرد که حکم اعدام در داخل خاک عراق اجرا می‌شود، اما در خصوص سایر مجازات‌ها، طبق یادداشت‌های تفاهم و توافق‌نامه‌های دوجانبه، زندانیان می‌توانند برای گذراندن ادامه‌ی دوران محکومیت خود به ترکیه منتقل شوند.

لعیبی همچنین خاطرنشان کرد که شورای عالی قضایی صلاحیت صدور حکم برای هر مجرمی که در داخل یا خارج از عراق مرتکب جرم شده باشد را دارد و استرداد آنان به کشورهایشان تنها پس از صدور حکم قضایی امکان‌پذیر است. وی در پایان فاش کرد: «تمامی زندانیانی که از سوریه به عراق منتقل شده‌اند، ۵۷۰۴ نفر هستند و بازجویی‌ها از آنان همچنان ادامه دارد.»