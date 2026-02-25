اخبار

تصادف خونین در انبار ۱۳ کشته کشته‌ برجای گذاشت

۸ نفر از جانباختگان تصادف انبار از نیروهای ارتش عراق هستند

حادثه‌ی رانندگی ار استان انبار
عراق حادثه‌ی رانندگی استان انبار

عمر حکمت محمدی، مدیر بخش سقلاویه روز چهارشنبه، ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ (۶ اسفند ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با «کوردستان۲۴» گفت: «صبح امروز بر اثر یک سانحه‌ی رانندگی شدید در بزرگراه فلوجه - رمادی و در نزدیکی بخش سقلاویه، ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر نیز مجروح شدند.»

وزارت دفاع عراق نیز با انتشار بیانیه‌ای تأیید کرد که در این حادثه‌ی رانندگی در استان الانبار، ۸ تن از سربازان ارتش که از نیروهای گروهان کماندوی تیپ ۲۷ لشکر هفتم بودند، جان باخته‌اند.

در بیانیه‌ی وزارت دفاع آمده است که پیگیری‌ها برای بررسی علل و جزئیات حادثه توسط نهادهای ذی‌ربط آغاز شده تا اقدامات لازم صورت گیرد. تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شدت برخورد منجر به آتش‌سوزی خودروها شده و نیروهای امنیتی و امدادی در تلاش برای نجات قربانیان و انتقال آنان به بیمارستان بوده‌اند.

 
مصطفی ابراهیم ,