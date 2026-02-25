تصادف خونین در انبار ۱۳ کشته کشته‌ برجای گذاشت

۸ نفر از جانباختگان تصادف انبار از نیروهای ارتش عراق هستند

1 ساعت پیش

عمر حکمت محمدی، مدیر بخش سقلاویه روز چهارشنبه، ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ (۶ اسفند ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با «کوردستان۲۴» گفت: «صبح امروز بر اثر یک سانحه‌ی رانندگی شدید در بزرگراه فلوجه - رمادی و در نزدیکی بخش سقلاویه، ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر نیز مجروح شدند.»

وزارت دفاع عراق نیز با انتشار بیانیه‌ای تأیید کرد که در این حادثه‌ی رانندگی در استان الانبار، ۸ تن از سربازان ارتش که از نیروهای گروهان کماندوی تیپ ۲۷ لشکر هفتم بودند، جان باخته‌اند.

در بیانیه‌ی وزارت دفاع آمده است که پیگیری‌ها برای بررسی علل و جزئیات حادثه توسط نهادهای ذی‌ربط آغاز شده تا اقدامات لازم صورت گیرد. تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شدت برخورد منجر به آتش‌سوزی خودروها شده و نیروهای امنیتی و امدادی در تلاش برای نجات قربانیان و انتقال آنان به بیمارستان بوده‌اند.