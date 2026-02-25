استقبال اسرائیل از پیشنهاد خدمات کنسولی آمریکا در شهرک کرانه باختری
«تشکیلات خودگردان فلسطین آن را محکوم کرد»
اربیل (کوردستان۲۴) – اسرائیل امروز چهارشنبه ۲۵ فوریه، از تصمیم سفارت آمریکا برای ارائه خدمات کنسولی در یک شهرک اسرائیلی در کرانه باختری استقبال کرد، اما تشکیلات خودگردان فلسطین آن را "نقض قوانین بینالمللی" دانست.
نمایندگی ایالات متحده در اورشلیم روز سهشنبه اعلام کرد که به عنوان بخشی از ابتکار عمل برای بزرگداشت دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده، "خدمات گذرنامهای معمول در افرات را در روز جمعه، ۲۷ فوریه، فقط برای یک روز" در اختیار آمریکاییها قرار خواهد داد.
افرات یک شهرک در کرانه باختری است که حدود ۱۲۰۰۰ اسرائیلی در آن زندگی میکنند و در ۱۲ کیلومتری جنوب اورشلیم واقع شده است.
شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری، که اسرائیل در سال ۱۹۶۷ تصرف کرد، طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند.
گیدئون سار، وزیر امور خارجه اسرائیل، از این اقدام ایالات متحده استقبال کرد.
او با استفاده از نام کتاب مقدس برای کرانه باختری گفت:«ما از تصمیم مهم سفارت ایالات متحده برای گسترش خدمات کنسولی به افرات، در یهودا و سامره، قدردانی میکنیم.»
وی در مراسمی به همین مناسبت افزود: «در حالی که آمریکا ۲۵۰ سال استقلال خود را جشن میگیرد، اسرائیل با افتخار در کنار آن ایستاده است.»
«کمیسیون استعمار و مقاومت در برابر دیوار حائل» وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین، این اقدام را محکوم کرد و در بیانیهای با اشاره به اسرائیل گفت که این اقدام «نقض آشکار قوانین بینالمللی و جانبداری آشکار از مقامات اشغالگر» است.
موید شوبان، رئیس این کمیسیون، از ایالات متحده خواست تا این تصمیم را لغو کند و از جامعه بینالمللی خواست تا از مشروعیت بخشیدن به سیستم شهرکسازی خودداری کند.
گروه شبهنظامی فلسطینی حماس نیز تصمیم ایالات متحده را محکوم کرد و در بیانیهای آن را «گامی خطرناک که از طرحهای یهودیسازی (اسرائیل) حمایت میکند» توصیف کرد.
سفارت آمریکا در اورشلیم همچنین اعلام کرد که چنین خدمات کنسولی موقت را در چند ماه آینده در یک شهرک اسرائیلی دیگر به نام بیتار ایلیت، و همچنین در شهر فلسطینی رامالله و سه شهر در داخل اسرائیل ارائه خواهد کرد.
ایافپی/ب.ن