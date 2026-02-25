1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – معاون رئیس‌جمهور آمریکا از مردم کورد و روابط میان دولت ترامپ و کورد تمجید کرد. او تأکید کرد که دونالد ترامپ کورد را دوست دارد و آنها روابط دوستانهٔ قوی با کورد دارند.

پنجشنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۶، جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در پاسخ به سؤال رحیم رشیدی، مدیر دفتر کوردستان۲۴ در واشنگتن، درباره روابط راهبردی میان اربیل و واشنگتن، اعلام کرد:«دونالد ترامپ کورد را دوست دارد و دولت ترامپ دوستی و رابطه بسیار خوبی با کورد در سراسر جهان دارد.»

جی. دی. ونس، دیدگاه دولت ترامپ به خاورمیانه را مورد توجه قرار داد و گفت:«هدف ما این است که کورد، عرب، یهودی و مسیحیان بتوانند در صلح و آرامش و رفاه در کنار هم زندگی کنند.» او تأکید کرد که این محور اصلی سیاست خارجی آن‌ها در سوریه و سراسر منطقه است.

ب.ن