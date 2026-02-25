20 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یک مقام پلیس پاکستان، امروز پنجشنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۶، اعلام کرد که نزدیک به ۲۰ نفر از پرسنل پلیس و غیرنظامیان در موجی از حملات شبه‌نظامیان در سراسر شمال غربی آن کشور طی دو روز گذشته کشته شده‌اند که جدیدترین موج خشونت‌ها در این منطقه مرزی ناآرام است.

این حملات چند روز پس از آن رخ داد که نیروهای افغان و پاکستانی در امتداد مرز نفوذپذیر درگیر شدند و هر یک از طرفین دیگری را در شعله‌ور کردن خصومت‌ها مقصر دانست.

یک مقام ارشد پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت: «طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۵ پرسنل پلیس و چهار غیرنظامی در حوادث تروریستی در نقاط مختلف خیبر پختونخوا کشته شده‌اند.»

به گفته این مقام پلیس مستقر در پیشاور، مرکز استان، دو افسر پلیس نیز ربوده شده و «هنوز مفقود هستند.»

مسئولیت بیشتر این حملات را تحریک طالبان پاکستان (TTP) - یک گروه شبه‌نظامی که از زمان بازگشت طالبانِ افغانستان به قدرت در کابل در سال 2021، حملات خود را در پاکستان افزایش داده است - بر عهده گرفته است.

ارتش اعلام کرد که بیست و شش شبه‌نظامی نیز در چهار عملیات متقابل جداگانه در منطقه کشته شدند.

اسلام‌آباد، دولت طالبان افغانستان را به عدم مهار گروه‌های شبه‌نظامی که به گفته این کشور از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات در پاکستان استفاده می‌کنند، متهم می‌کند، اتهامی که کابل آن را رد می‌کند.

خشونت در ماه‌های اخیر در خیبر پختونخوا و بلوچستانِ همسایه افزایش یافته است و نیروهای امنیتی اغلب مورد هدف بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای، کمین‌ها و حملات قرار گرفته‌اند. این روابط پرتنش بین دو کشور را متشنج‌تر کرده است.

ارتش پاکستان پس از یک رشته بمب‌گذاری‌های انتحاری مرگبار، حملات مکرری را علیه آنچه که مخفیگاه‌های شبه‌نظامیان در سراسر مرز می‌نامد، آغاز کرده است و تنش‌های دیپلماتیک با کابل را تشدید کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن