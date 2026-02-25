آمریکا و ایران امروز در ژنو مذاکره میکنند
اربیل (کوردستان۲۴) – ایران و ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه ۲۶ فوریه، دور دیگری از مذاکرات خود را در ژنو برگزار میکنند که هدف آن حل اختلاف طولانی مدت آنها بر سر برنامه هستهای تهران است.
دو کشور در این ماه مذاکرات را به امید حل و فصل بنبست چند دههای بر سر برنامه هستهای از سر گرفتند، برنامهای که واشنگتن، سایر کشورهای غربی و اسرائیل میگویند هدف آن توسعه سلاحهای هستهای است، اما تهران هدف از برنامه هستهای خود را صلحآمیز اعلام کرده است.
یک مقام آمریکایی به رویترز گفت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده و جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مذاکرات غیرمستقیم با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، شرکت خواهند کرد. دور قبلی مذاکرات هفته گذشته با میانجیگری بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در ژنو برگزار شد.
ترامپ روز سهشنبه در سخنرانی سالانه خود در کنگره، گفت که او در رابطه با ایران یک راه حل دیپلماتیک را ترجیح میدهد.
عراقچی نیز در همان روز گفت که ایران قصد دارد به یک توافق عادلانه و سریع برسد.
انتظار میرود رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در طول مذاکرات در ژنو باشد تا مانند هفته گذشته با هر دو طرف گفتوگو کند.
رویترز/ب.ن