وزیر دادگستری ترکیه: هیچ تغییری در حکم حبس ابد اوجالان ایجاد نمیشود
آکین گورلک خواستار انحلال کامل پکک شد
وزیر دادگستری ترکیه تأکید کرد تا زمانی که از انحلال کامل حزب کارگران کوردستان (پکک) اطمینان حاصل نشود، اصلاحات قانونی صورت نخواهد گرفت و حکم حبس ابد عبدالله اوجالان نیز مشمول هیچگونه تغییری نخواهد شد.
آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه در یک برنامهی تلویزیونی اعلام کرد که اگرچه پروسهی صلح به شکل مثبتی پیش میرود و اکنون به مرحلهای مهم و حساس رسیده است، اما دولت ترکیه موضعی قاطع در خصوص اجرای قوانین دارد.
وی تأکید کرد: «برای برداشتن گامهای حقوقی و انجام اصلاحات قانونی، دولت ترکیه باید ابتدا اطمینان حاصل کند و به صورت عملی برایش اثبات شود که پکک به طور کامل سلاح را زمین گذاشته است؛ تنها در این صورت است که در مرحلهی بعد، گامهایی برای اصلاحات قانونی برخواهیم داشت.»
گورلک در خصوص احتمال اعطای «حق امید» (امکان آزادی مشروط برای محکومان به حبس ابد) به عبدالله اوجالان تصریح کرد: در گزارش «کمیسیون دموکراسی، برادری و اتحاد ملی» پارلمان ترکیه که ویژهی پروسهی صلح است، هیچ اشارهای به اعطای حق امید نشده است. هر فردی که به دلیل پروندههای تروریستی به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم شده باشد، حکمش بدون هیچ تغییری اجرا خواهد شد.
وزیر دادگستری ترکیه در این گفتوگوی تلویزیونی خاطرنشان کرد که سیستم قضایی این کشور هرگز برای یک فرد خاص دست به اصلاحات قانونی نخواهد زد.
چهارشنبهی گذشته ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ بهمن ۱۴۰۴)، «کمیسیون دموکراسی، برادری و اتحاد ملی» در پارلمان ترکیه (موسوم به کمیسیون صلح) در هفتمین نشست خود به ریاست نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، گزارش نهایی خود را تصویب کرد.
این کمیسیون در اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) با مشارکت تمام جریانهای سیاسی پارلمان تشکیل شد. اگرچه مأموریت آن با پایان سال میلادی خاتمه مییافت، اما به دلیل ناتمام ماندن فعالیتها، مهلت آن برای دو ماه دیگر تمدید شده بود.
روزشمار پروسهی جدید صلح در ترکیه:
- ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴ (۶ آذر ۱۴۰۳): ابتکار عمل دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) برای صلح.
- ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۸ دی ۱۴۰۳): دیدار پروین بولدان و سری ثریا اوندر، هیئت «دم حزب ی» با عبدالله اوجالان در زندان ایمرالی.
- -پیام اوجالان:- «تقویت برادری تورک-کورد نهتنها یک مسئولیت تاریخی، بلکه مسئلهای مهم، فوری و سرنوشتساز برای تمام ملتهاست. برای تقویت این پروسه، ضروری است تمام محافل سیاسی در ترکیه فراتر از محاسبات تنگنظرانه و کوتاهمدت فکر کنند، پیشقدم شوند و گامهای سازنده و مشارکت مثبت داشته باشند.»
- ۱ مارس ۲۰۲۵ (۱۰ اسفند ۱۴۰۳): اعلام آتشبس و فراهمسازی زمینهی گفتوگو.
- ۵ تا ۷ مه ۲۰۲۵ (۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴): برگزاری دوازدهمین کنگرهی پکک؛ تصمیم به انحلال ساختاری سازمان و پایان مبارزهی مسلحانه.
- ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۴): مراسم نمادین سوزاندن سلاح توسط گروهی ۳۰ نفره به ریاست بسه هozat، رئیس مشترک کنفدرالیسم جوامع کوردستان (KCK)، در مقابل غار جاسنه در منطقهی دوکان (استان سلیمانیه).